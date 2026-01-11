Το κοστούμι ήταν πάντα ένα ένδυμα σοβαρότητας που σηματοδοτούσε δύναμη. Ωστόσο, οι νεότερες γενιές δεν φαίνονταν να τo προτιμούν.



Τότε ήρθε ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος ορκίστηκε σε μια ιδιωτική τελετή φορώντας ένα μαύρο παλτό, ένα άψογο λευκό πουκάμισο και μια μεταξωτή γραβάτα Eri από τον σχεδιαστή Kartik Kumra της Kartik Research με έδρα το Νέο Δελχί – με στυλ από την Αμερικανίδα συντάκτρια μόδας Gabriella Karefa-Johnson.

Ένα πράγμα δεν άλλαζε στην προεκλογική του εκστρατεία: Φορούσε σχεδόν πάντα κοστούμι. Χαλαρό, μοντέρνο, αλλά συμβατικό και συνηθισμένο, το κοστούμι του είναι ένα τυπικό κοστούμι της μεσαίας τάξης της γενιάς του – όσο τυπικό μπορεί να είναι για μια γενιά που σπάνια μπαίνει στον κόπο να φορέσει κοστούμι.

Όπως διαβάζουμε σε ρεπορτάζ του Guardian, «το κοστούμι βρίσκεται σε μια περίεργη θέση», λέει ο συγγραφέας ανδρικής μόδας Derek Guy (γνωστός και ως «the menswear guy» στο Twitter) σε τηλεφωνική συνέντευξη από την Καλιφόρνια. «Πεθαίνει αργά από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου», με την πραγματική πτώση να έρχεται τη δεκαετία του 1990 με την «άνοδο του business casual».



Από πολλές απόψεις, το κοστούμι είναι απλώς μια μορφή μεταμφίεσης, καθώς εκφράζει την αρρενωπότητα. «Βασικά φοριέται μόνο στις πιο επίσημες περιστάσεις: γάμους, κηδείες και, σε κάποιο βαθμό, εμφανίσεις στο δικαστήριο», λέει ο Guy. «Είναι κάτι σαν το κιμονό στην Ιαπωνία», στο ότι «αντιπροσωπεύει ουσιαστικά μια παράδοση που έχει από καιρό εκλείψει από την καθημερινή ζωή». Πολλοί πολιτικοί «φορούν κοστούμι για να πουν: «Είμαι πολιτικός, μπορείτε να με εμπιστευτείτε. Πρέπει να με ψηφίσετε. Έχω εξουσία».

Αλλά ενώ ιστορικά το κοστούμι σηματοδοτούσε αυτό, σήμερα εκφράζει εξουσία με την ελπίδα να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού. Όπως εξηγεί ο Guy: «Δεδομένου ότι ζούμε σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, οι πολιτικοί θέλουν να φαίνονται προσιτοί, επειδή προσπαθούν να κερδίσουν τις ψήφους σας».



Το κοστούμι στο διάβα του χρόνου

Όπως και ένα ζευγάρι τζιν, η σιλουέτα ενός κοστουμιού περνάει από κύκλους. Επομένως, ένα συγκεκριμένο κόψιμο μπορεί να ορίσει μια εποχή – και να γίνει γρήγορα ξεπερασμένο. Πάρτε για παράδειγμα τα κοστούμια με πιο χαλαρή γραμμή, που θυμίζουν το διάσημο κοστούμι Armani του Richard Gere στην ταινία American Gigolo.

Μπορεί να είναι της μόδας, αλλά δεδομένου του κόστους τους, μπορεί να θεωρηθούν μια σημαντική επένδυση για κάτι που πιθανότατα θα βγει από τη μόδα μέσα σε πέντε χρόνια. Ωστόσο, η γοητεία τους, τουλάχιστον σε ορισμένους κύκλους, παραμένει: τον τελευταίο χρόνο, η John Lewis αναφέρει ότι οι πωλήσεις ενδυμάτων επί παραγγελία αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 20%, καθώς οι πελάτες «απομακρύνονται από το κοστούμι ως καθημερινή ενδυμασία και στρέφονται προς την επιθυμία να επενδύσουν σε κάτι ξεχωριστό».



Το αγαπημένο κοστούμι του Μαμντάνι είναι της Suitsupply, μιας ολλανδικής μάρκας που πωλείται σε τιμές από 400 έως 1.200 λίρες, τοποθετώντας την σταθερά στη μεσαία κατηγορία της αγοράς. «Ο Μαμντάνι είναι σε μεγάλο βαθμό προϊόν του περιβάλλοντός του», λέει ο Guy. «Είναι ένας σχετικά νέος άνθρωπος στα 30 του, ούτε φτωχός ούτε εξαιρετικά πλούσιος». Για το σκοπό αυτό, το κοστούμι μεσαίας κατηγορίας που φοράει θα βρει απήχηση στο κοινό που είναι πιο πιθανό να τον υποστηρίξει: άτομα στην ηλικία των 30 και 40 ετών, απόφοιτοι πανεπιστημίου με μεσαία εισοδήματα, που συχνά νιώθουν απογοήτευση από το κόστος της στέγασης. Είναι ακριβώς το είδος του κοστουμιού που θα φορούσαν οι ίδιοι. Δεν είναι φθηνά αλλά ούτε και υπερβολικά ακριβά, τα κοστούμια του Μαμντάνι δεν έρχονται σε αντίθεση με τις πολιτικές που προτείνει – πάγωμα των ενοικίων, κατασκευή 200.000 μόνιμα προσιτών κατοικιών, δωρεάν δημόσια λεωφορεία και καθολική φροντίδα της πρώιμης παιδικής ηλικίας.



«Δεν μπορείς να φανταστείς τον Ντόναλντ Τραμπ να φοράει Suitsupply - είναι άνθρωπος της Brioni», λέει ο Guy, αναφερόμενος στα πολυτελή ιταλικά κοστούμια που φοράει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τα οποία κοστίζουν από 3.480 έως 10.600 λίρες: «Είναι εξαιρετικά πλούσιος και μεγάλωσε στον κόσμο των ακινήτων της Νέας Υόρκης. Ένα κοστούμι εξουσίας ταιριάζει φυσικά με αυτή την τάξη των μεγιστάνων, όπως και οι πιο προσιτές μάρκες ταιριάζουν φυσικά με την κοινωνική τάξη του Μαμντάνι».

Το κοστούμι ως σύμβολο και statement

Η ιστορία των κοστουμιών στην πολιτική είναι μακρά και πλούσια: από το «σοκαριστικό» καφέ κοστούμι του Ομπάμα, που είναι πλέον τόσο διαβόητο που έχει τη δική του σελίδα στη Wikipedia, μέχρι τα γυαλιστερά, ραμμένα επί παραγγελία κοστούμια του Εμανουέλ Μακρόν και το «ουράνιο τόξο της Μέρκελ» από πολύχρωμα σακάκια και παντελόνια που φορούσε η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας.

Ίσως το θέμα είναι αυτό που ο Δρ Μάθιου Στέρλινγκ Μπένσον-Στρομάγιερ, ιστορικός οικονομικών στο London School of Economics, αποκαλεί «επίδειξη κοινοτοπίας», αναφερόμενος στη μακρά ιστορία του κοστουμιού ως στολής της πολιτικής εξουσίας, με την ιδιαίτερη επιλογή του Μαμντάνι να αξιοποιεί μια μελετημένη σεμνότητα, ούτε φθαρμένη ούτε επιδεικτική – «πολιτική αξιοπρέπειας» με ένα διακριτικό κοστούμι – για να τον βοηθήσει να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους. Ωστόσο, ο ίδιος πιστεύει ότι ο Μαμντάνι θα ήταν ενήμερος για τη στρατιωτική και αποικιακή κληρονομιά του κοστουμιού: «Το κοστούμι δεν είναι ουδέτερο. Οι ιστορικοί της αυτοκρατορίας έχουν από καιρό επισημάνει ότι οι σύγχρονες ρίζες του βρίσκονται στη στρατιωτική ή αποικιακή διοίκηση». Επίσης, θεωρεί το κοστούμι ως μια μορφή προστατευτικής πανοπλίας: Το κοστούμι γίνεται ένας τρόπος να δείξεις τη νομιμότητά σου, ίσως ειδικά σε όσους μπορεί να αμφισβητούν την εν λόγω νομιμότητα.

Αυτού του είδους η «αλλαγή κώδικα» στην ενδυμασία δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Ακόμη και ο Μαχάτμα Γκάντι, του οποίου η πιο εμβληματική εικόνα ήταν να κάθεται σταυροπόδι φορώντας ένα χειροποίητο ντότι με ένα σάλι περασμένο στους ώμους του, κάποτε φόρεσε ένα κοστούμι τριών τεμαχίων όταν εκπαιδευόταν ως νεαρός δικηγόρος στο Λονδίνο. Αυτές τις μέρες, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει αρχίσει να αντικαθιστά τη συνήθη στολή του με ένα μαύρο κοστούμι, αν και χωρίς γραβάτα.

Το κοστούμι που επιλέγει ο Μαμντάνι, σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Κούχτα, συγγραφέα του βιβλίου «The Three-Piece Suit and Modern Masculinity» (Το τριμερές κοστούμι και η σύγχρονη αρρενωπότητα), είναι συμβολικό/σημαντικό. «Ως μουσουλμάνος γιος μεταναστών ινδικής καταγωγής και δημοκρατικός σοσιαλιστής, βρίσκεται υπό πίεση να συμμορφωθεί με αυτό που πολλοί Αμερικανοί ψηφοφόροι θεωρούν ως ένδειξη ηγετικής ικανότητας», λέει, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να περπατάει σε τεντωμένο σχοινί «μην φαίνεται σαν ελιτιστής που πουλάει τις μη-κυρίαρχες ρίζες και αξίες του».