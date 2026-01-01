Εποχή Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη - Ο πρώτος δήμαρχος της πόλης που ορκίστηκε στο Κοράνι

Ήταν λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη που ποτέ δεν κοιμάται, όταν ο Ζοχράν Μαμντάνι ορκίστηκε δήμαρχος της Νέας Υόρκης σε μια ιδιωτική τελετή σε έναν εμβληματικό σταθμό «φάντασμα» του μετρό. Ήταν ένα προοίμιο των ολοήμερων εορτασμών που θα περιλαμβάνουν μια δεύτερη, δημόσια ορκωμοσία και ένα πάρτι έξω από το δημαρχείο.

Ο 34χρονος Μαμντάνι ορκίστηκε έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Rama Duwaji, μέλη της άμεσης οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένης της σκηνοθέτιδας μητέρας του Mira Nair και του καθηγητή αφρικανικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια πατέρα του Mahmood Mamdani.



«Αυτή είναι πραγματικά η τιμή και το προνόμιο μιας ζωής», είπε ο Μαμντάνι. «Ανυπομονώ να σας δω όλους αύριο, καθώς ξεκινάμε τη θητεία μας».

Amir Hamja/Pool via REUTERS

«Αφού μόλις έδωσα τον όρκο μου να γίνω δήμαρχος της πόλης της Νέας Υόρκης, το κάνω και εδώ, στον παλιό σταθμό του μετρό του Δημαρχείου - μια απόδειξη της σημασίας των μέσων μαζικής μεταφοράς για τη ζωτικότητα, την υγεία, την κληρονομιά της πόλης μας».



Στη συνέχεια, ο Μαμντάνι ανακοίνωσε και καλωσόρισε τον νέο επίτροπο μεταφορών της πόλης, τον Mike Flynn, έναν βετεράνο πολεοδόμο, με τον δήμαρχο να δηλώνει ότι ήθελε να κάνει το δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών της Νέας Υόρκης να «το ζηλεύει όλος ο κόσμος». Ο Mike Flynn είπε ότι αποδέχεται αυτό το «έργο ζωής».

«Σας ευχαριστώ όλους πολύ... και θα σας δω αργότερα», κατέληξε ο Μαμντάνι, προκαλώντας γέλια στο κοινό, πριν αναχωρήσει για τις φαρδιές σκάλες του μετρό όπου έδωσε τον όρκο, ακολουθούμενος από τους παρευρισκόμενους.



Στην τελετή παρευρέθηκε επίσης ο απερχόμενος δήμαρχος, Eric Adams, ο οποίος αρχικά είχε προσπαθήσει να αποφύγει να παραστεί, αλλά αργότερα δήλωσε ότι θα «ήθελε να είναι εκεί για να δείξει την ομαλή, ειρηνική μετάβαση της εξουσίας».

Ορκίστηκε στο Κοράνι

Για να τιμήσει την μουσουλμανική του πίστη, ο Μαμντάνι ορκίστηκε χρησιμοποιώντας το Κοράνι, το ιερότερο βιβλίο του Ισλάμ, και έγινε ο πρώτος δήμαρχος στη Νέα Υόρκη που το κάνει.

Amir Hamja/Pool via REUTERS

Ορκίστηκε τα μεσάνυχτα με το χέρι του στο Κοράνι του παππού του και σε ένα που ανήκε στον Arturo Schomburg, έναν μαύρο συγγραφέα και ιστορικό, το οποίο δάνεισε στον δήμαρχο η δημόσια βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τους New York Times.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, στην τελετή παρευρέθηκε επίσης ένα ποικιλόμορφο καστ Νεοϋορκέζων που επιλέχθηκαν για την εναρκτήρια επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου του ηθοποιού John Turturro, του θεατρικού συγγραφέα Cole Escola και του συγγραφέα Colson Whitehead, καθώς και υποστηρικτών, ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων και εργαζομένων σε εκστρατείες, οι οποίοι, σύμφωνα με το γραφείο του νέου δημάρχου, «παρείχαν προοπτική, καθοδήγηση και πολιτιστική ευαισθησία» για την τελετή.

Την τελετή θα ακολουθήσει δημόσια εκδήλωση το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου 2026, κατά την οποία ο νέος δήμαρχος θα παρουσιαστεί από την πολιτική σύμμαχό του και Δημοκρατική βουλευτή του Μπρονξ, Alexandria Ocasio-Cortez, και θα ορκιστεί από τον γερουσιαστή του Βερμόντ, Bernie Sanders.

Γιατί επελέγη ο σταθμός «φάντασμα»

Το γραφείο του Μαμντάνι δήλωσε ότι η επιλογή του να ορκιστεί στον παλιό σταθμό του μετρό του δημαρχείου αντανακλά τη «δέσμευσή του στους εργαζόμενους που διατηρούν την πόλη μας σε λειτουργία καθημερινά».



«Όταν ο σταθμός του Παλιού Δημαρχείου άνοιξε για πρώτη φορά το 1904 - ένας από τους 28 αρχικούς σταθμούς του μετρό της Νέας Υόρκης - ήταν ένα φυσικό μνημείο για μια πόλη που τόλμησε να είναι ταυτόχρονα όμορφη και να χτίσει σπουδαία πράγματα που θα μεταμόρφωναν τη ζωή των εργαζομένων», δήλωσε ο Μαμντάνι.



«Αυτή η φιλοδοξία δεν χρειάζεται να είναι μια ανάμνηση που περιορίζεται μόνο στο παρελθόν μας».

