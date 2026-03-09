Επίθεση στο σπίτι Μαμντάνι: Έρευνα για τρομοκρατία με «άρωμα» ISIS – Τούρκος και Αφγανός υπό έλεγχο

Στο μικροσκόπιο του FBI έχει μπει η επίθεση που σημειώθηκε έξω από την κατοικία του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, κατά τη διάρκεια αντι-ισλαμικής διαδήλωσης το Σάββατο 7 Μαρτίου. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας με πιθανή έμπνευση από εξτρεμιστικά μηνύματα που προέρχονταν από το διαδίκτυο.

Σύμφωνα με το CBS News, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται δύο άνδρες που συνελήφθησαν μετά το περιστατικό. Πρόκειται για έναν Τούρκο και έναν Αφγανό, 18 και 19 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι έχουν προσαχθεί και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για δεσμούς με τον ISIS, Όπως αναφέρουν πηγές της αστυνομίας στο αμερικανικό δίκτυο, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι ύποπτοι να εμπνεύστηκαν από διαδικτυακά μηνύματα εξτρεμιστών της ισλαμιστικής οργάνωσης.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω σήμερα το πρωί ότι η υπόθεση διερευνάται ως τρομοκρατική ενέργεια εμπνευσμένη από το ISIS», δήλωσε η επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα. Όπως ανέφερε, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες για τρομοκρατία στους δύο συλληφθέντες.

Οι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί

Ο δήμαρχος Μαμντάνι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι δύο άνδρες καταγράφηκαν σε βίντεο να πετούν δύο μηχανισμούς προς διαδηλωτές έξω από το Gracie Mansion.

Το FBI από την πλευρά του ανέφερε ότι οι μηχανισμοί περιείχαν εκρηκτικά υλικά και θραύσματα, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και θανάτους.

Η ομάδα εξουδετέρωσης βομβών της αστυνομίας της Νέας Υόρκης έστειλε τους μηχανισμούς στο εργαστήριο του FBI στο Quantico για ανάλυση. Σύμφωνα με την Τις, μία από τις συσκευές αποδείχθηκε ότι δεν ήταν «ψεύτικη συσκευή» ή βόμβα καπνού, αλλά ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός. Αργότερα, το FBI και η NYPD επιβεβαίωσαν την είδηση.

Σύμφωνα με πηγές των αρχών επιβολής του νόμου, οι μηχανισμοί αποτελούνταν από ένα μπουκάλι γεμάτο ή μερικώς γεμάτο με εκρηκτικό υλικό, τοποθετημένο μέσα σε γυάλινα δοχεία και περιτριγυρισμένο από θραύσματα, παξιμάδια και μπουλόνια. Το φυτίλι φαίνεται ότι ήταν συνδεδεμένο με πυροτέχνημα τύπου M80.

Δύο πηγές ανέφεραν επίσης ότι οι μηχανισμοί περιείχαν τριπεροξείδιο της τριακετόνης (TATP), ένα ιδιαίτερα ασταθές εκρηκτικό που συχνά παρασκευάζεται από ακετόνη και υπεροξείδιο του υδρογόνου και εμφανίζεται ως λευκή κρυσταλλική σκόνη.

Ενίσχυση της διαδικτυακής προπαγάνδας

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CBS News, το ISIS, η Αλ Κάιντα και φιλοϊρανικές ομάδες έχουν εντείνει τη διαδικτυακή στρατολόγηση και τις εκκλήσεις για βία από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν. Οι προσπάθειες αυτές είχαν ήδη αυξηθεί τους τελευταίους 18 μήνες και κλιμακώθηκαν περαιτέρω μετά την έναρξη της σύγκρουσης.

Πηγή των υπηρεσιών πληροφοριών σημείωσε επίσης ότι το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα Ραμαζάνι για τους μουσουλμάνους, σε μια περίοδο κατά την οποία οι υπηρεσίες πληροφοριών διαπιστώνουν ότι ορισμένοι ευάλωτοι νεαροί άνδρες που είναι επιρρεπείς στη βία αισθάνονται «δικαιολογημένοι» να προχωρήσουν σε επιθέσεις.

Η διαδήλωση και τα βίντεο από το περιστατικό

Παράλληλα, η Τις δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκε αντιισλαμική διαμαρτυρία που οργανώθηκε από άτομα τα οποία συνδέονται με τον Jake Lang, έναν ακροδεξιό influencer που είχε εμπλακεί στα επεισόδια της Επίθεσης στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ το 2021 και στη συνέχεια έλαβε χάρη.

Βίντεο από τις διαμαρτυρίες, τα οποία επαληθεύτηκαν από την ομάδα CBS News Confirmed, δείχνουν έναν άνδρα να φωνάζει «Αλλάχ Άκμπαρ» («Ο Θεός είναι μεγάλος») τη στιγμή που ένας διαδηλωτής, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο 18χρονος Εμίρ Μπαλάτ από την Πενσυλβάνια, φέρεται να πετά έναν από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Οι ερευνητές προσπαθούν πλέον να διαπιστώσουν αν τουλάχιστον ένας από τους εμπλεκόμενους εμπνεύστηκε από μηνύματα εξτρεμιστών του ISIS στο διαδίκτυο.