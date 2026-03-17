Νέα Υόρκη: Φωτιά σε ταράτσα κτιρίου κοντά στην παρέλαση του Αγίου Πατρικίου

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης δίνει μάχη με πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε ταράτσα κτηρίου στην οδό East 43rd Street, στο Μανχάταν, την ώρα που πυκνοί καπνοί υψώνονται πάνω από την περιοχή, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και επισκέπτες.



Το περιστατικό σημειώνεται σε μικρή απόσταση από τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην αμερικανική μεγαλούπολη για την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η καθιερωμένη παρέλαση, προσελκύοντας χιλιάδες ανθρώπους. Οι Αρχές έχουν κινητοποιήσει ισχυρές δυνάμεις, ενώ πυροσβέστες επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε γειτονικά κτήρια.



Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές για τραυματισμούς, ωστόσο η αστυνομία έχει προχωρήσει σε προληπτικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή, καλώντας το κοινό να αποφεύγει το σημείο. Οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς βρίσκονται σε εξέλιξη.

🚨 BREAKING: The FDNY is currently battling a rooftop fire on East 43rd Street in Manhattan, as smoke billows near the St Patrick's Day Parade.



