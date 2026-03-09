Πέταξαν εκρηκτικό μηχανισμό έξω από την κατοικία του Ζοχράν Μαμντάνι σε διαμαρτυρία κατά του Ισλάμ

Ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εκτοξεύθηκε έξω από την επίσημη κατοικία του δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, όταν διαδηλωτές κατά του Ισλάμ, με επικεφαλής τον δεξιό influencer Τζέικ Λανγκ συγκρούστηκαν με αντιδιαδηλωτές.

Η επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Jessica Tisch, επιβεβαίωσε ότι η προκαταρκτική ανάλυση από την ομάδα εξουδετέρωσης βομβών για τη συσκευή που πυροδοτήθηκε και εκτοξεύθηκε κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας «διαπίστωσε ότι δεν πρόκειται για ψεύτικη συσκευή ή βόμβα καπνού».

«Πρόκειται, στην πραγματικότητα, για έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Θα διεξαχθεί περαιτέρω ανάλυση», δήλωσε η Tisch σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επίτροπος πρόσθεσε ότι δύο άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν επί τόπου, βρίσκονται υπό κράτηση σε σχέση με το περιστατικό και ότι η αστυνομία της Νέας Υόρκης συνεργάζεται με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς και το FBI μέσω μιας ειδικής ομάδας για την τρομοκρατία.

«Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τα γενναία μέλη της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης που έτρεξαν προς τον κίνδυνο χωρίς δισταγμό και συνέλαβαν γρήγορα τους υπόπτους», πρόσθεσε η Tisch.

«Τέτοιο μίσος δεν έχει θέση στη Νέα Υόρκη»

Ο Μαμντάνι ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο Λανγκ είχε οργανώσει μια διαμαρτυρία «που έχει τις ρίζες της στη μισαλλοδοξία και τον ρατσισμό. Τέτοιο μίσος δεν έχει θέση στη Νέα Υόρκη. Αποτελεί προσβολή των αξιών της πόλης μας και της ενότητας που ορίζει ποιοι είμαστε».

Πρόσθεσε: «Αυτό που ακολούθησε ήταν ακόμη πιο ανησυχητικό. Η βία σε μια διαμαρτυρία δεν είναι ποτέ αποδεκτή. Η προσπάθεια χρήσης εκρηκτικού μηχανισμού και τραυματισμού άλλων δεν είναι μόνο εγκληματική, είναι κατακριτέα και το αντίθετο αυτού που είμαστε».

Ο δήμαρχος, ο οποίος γιόρταζε τις πρώτες 100 ημέρες της θητείας του, ευχαρίστησε την Αστυνομία της Νέας Υόρκης που έδρασε γρήγορα για να διατηρήσει τους Νεοϋορκέζους ασφαλείς. «Οι αστυνομικοί μας έτρεξαν προς τον κίνδυνο χωρίς δισταγμό, επιδεικνύοντας για άλλη μια φορά το θάρρος και την αφοσίωση που χρειάζεται για να προστατεύεις αυτή την πόλη κάθε μέρα», είπε.

Έξι συλλήψεις

Έξι άτομα συνελήφθησαν το Σάββατο (07/03) κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων μεταξύ ακροδεξιών διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί για μια διαδήλωση με τίτλο «Σταματήστε την Ισλαμική Κατάληψη της Νέας Υόρκης» κοντά στο Gracie Mansion, το σπίτι του Μαμντάνι, του πρώτου μουσουλμάνου δημάρχου της πόλης, στο Upper East Side, και αντιδιαδηλωτών.



Ένας αντιδιαδηλωτής στην εκδήλωση άναψε και πέταξε μια συσκευή που περιείχε παξιμάδια, μπουλόνια και βίδες προς τους αντιμουσουλμάνους διαδηλωτές, αφού κάποιος από την ομάδα αυτή χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού στην αντιδιαδήλωση, ανέφερε η αστυνομία. Ξέσπασαν συμπλοκές μεταξύ του πλήθους, που -εκτός των άλλων- πετούσαν και αυγά, όπως αναφέρει ο Guardian.

Οι εντάσεις συνέχισαν να κλιμακώνονται, είπε, όταν κάποιος στην αντιδιαμαρτυρία άναψε και πέταξε μια συσκευή που η Tisch περιέγραψε ως μικρότερη από μια μπάλα ποδοσφαίρου προς το διαμαρτυρόμενο πλήθος των περίπου 20 ατόμων.

The clearest video yet of the terrorist who attempted to throw an explosive at the protest yesterday in NYC.



The NYPD Officer jumping after him over the barricades is an absolute hero. pic.twitter.com/j2R2JsctXB — Benny Polatseck (@BPolatseck) March 8, 2026

Ο μηχανισμός χτύπησε ένα εμπόδιο και έσβησε «λίγα μέτρα μακριά από τους αστυνομικούς», είπε. Το ίδιο άτομο έτρεξε στη συνέχεια και ένα άλλο άτομο του έδωσε έναν δεύτερο μηχανισμό, τον οποίο στη συνέχεια έριξε. Οι μηχανισμοί, οι οποίοι σύμφωνα με την Tisch ήταν μικρότεροι από μια μπάλα ποδοσφαίρου, ήταν τυλιγμένοι με μαύρη ταινία με παξιμάδια, μπουλόνια και βίδες, καθώς και ένα φυτίλι.



Η Tisch δεν ανέφερε τραυματισμούς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου και είπε ότι πίστευε ότι ο Μαμντάνι δεν βρισκόταν στην κατοικία εκείνη την ώρα.

Ο Λανγκ είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για επίθεση σε αστυνομικό με ρόπαλο του μπέιζμπολ, για διατάραξη της δημόσιας τάξης και άλλα εγκλήματα, προτού λάβει χάρη στο πλαίσιο της ευρείας πράξης επιείκειας του Ντόναλντ Τραμπ για τους κατηγορούμενους της 6ης Ιανουαρίου πέρυσι. Ο Λανγκ ανακοίνωσε πρόσφατα ότι είναι υποψήφιος για τη Γερουσία των ΗΠΑ στη Φλόριντα.



Ο Λανγκ έχει επίσης διαμαρτυρηθεί στη Μινεάπολη κατά τη διάρκεια της καταστολής της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ.



Η Tisch είπε ότι περίπου 20 άτομα εμφανίστηκαν στη διαμαρτυρία που συνδέεται με τον ακροδεξιό influencer και στην αντιδιαμαρτυρία συμμετείχαν περίπου 125 άτομα στο αποκορύφωμά της.