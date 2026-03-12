Απίστευτο βίντεο: Η στιγμή που κεραυνός χτυπά το One World Trade Center στη Νέα Υόρκη

Ένα απίστευτο θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι και επισκέπτες της Νέας Υόρκης τα ξημερώματα της Πέμπτης 12 Μαρτίου καθώς κατά τη διάρκεια σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή, ένας κεραυνός έπεσε πάνω στην αλεξικέραυνη κεραία του ιστορικού ουρανοξύστη One World Trade Center.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται η πόλη να έχει σκεπαστεί από ένα πυκνό σύννεφο αλλά και δυνατή βροχή, όταν ο κεραυνός έσκισε τον ουρανό και κατέληξε στην κεραία.

Παρά τη θεαματική εικόνα, το φαινόμενο δεν θεωρείται ασυνήθιστο για τόσο ψηλά κτίρια. Το One World Trade Center διαθέτει προηγμένα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να απορροφούν και να διοχετεύουν με ασφάλεια την ηλεκτρική ενέργεια στο έδαφος, προστατεύοντας το κτίριο και τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτό.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς από το συμβάν. Σημειώνεται ότι, ουρανοξύστες μεγάλου ύψους συχνά λειτουργούν ως φυσικοί «στόχοι» για κεραυνούς κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων.

A bolt of lightning hit New York City's One World Trade Center, the tallest skyscraper in the U.S., in the early hours of Thursday. pic.twitter.com/0nd0FyMfnt — CBS News (@CBSNews) March 12, 2026

Όπως αναφέρουν οι μετεωρολόγοι, τις επόμενες ημέρες αναμένονται έντονα φαινόμενα στην περιοχή ενώ δεν αποκλείεται ακόμη και μια νέα χιονόπτωση με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Παράλληλα θα παρατηρηθούν θυελλώδεις άνεμοι.