Κεραυνός «χτύπησε» σπίτι στην Πρέβεζα τα ξημερώματα του Σαββάτου, προκαλώντας ζημιές αλλά και τρόμο στους ανθρώπους που ζουν στην οικία. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα, ενώ το ζευγάρι κοιμόταν ανυποψίαστο. Ένας εκκωφαντικός θόρυβος τάραξε το σπίτι, με τους ίδιους να περιγράφουν την εμπειρία σαν να «έπεσε βόμβα» πάνω τους.



Ο κεραυνός χτύπησε τη στέγη, ανοίγοντας τρύπα, ενώ η πρόσκρουση προκάλεσε ζημιές και στο εσωτερικό της οικίας. Συγκεκριμένα, έσπασε τοιχίο στο τζάκι και το σπίτι βυθίστηκε αμέσως στο σκοτάδι λόγω διακοπής ρεύματος.



Όπως διαπιστώθηκε αργότερα, η εκκένωση του κεραυνού πέρασε σε απόσταση μόλις λίγων εκατοστών από την κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού, γεγονός που θα μπορούσε να είχε πολύ πιο σοβαρές συνέπειες, όπως αναφέρει το prevezatoday.



Οι ζημιές είναι εκτεταμένες τόσο στη στέγη όσο και στο εσωτερικό, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, προκειμένου να αποτυπωθεί πλήρως το μέγεθος της καταστροφής.



Παρά την ένταση του περιστατικού, ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, με την οικογένεια να προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από το σοκ.