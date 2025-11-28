Έπεσε κεραυνός στο στρατόπεδο Μεσολογγίου - Τέσσερις τραυματίες προληπτικά στο νοσοκομείο

Στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου μεταφέρθηκαν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, σύμφωνα πληροφορίες του sinidisi.gr, τέσσερις στρατιώτες από το στρατόπεδο της πόλης μετά από πτώση κεραυνού.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της καταιγίδας που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου, ωστόσο μέχρι στιγμής είναι συγκεχυμένες οι πληροφορίες για το πού ακριβώς έπεσε ο κεραυνός.



Ευτυχώς οι τέσσερις άνδρες διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στη υγεία τους και δεν διατρέχουν κάποιον κίνδυνο. Παρέμειναν, ωστόσο και σήμερα 28 Νοεμβρίου νοσηλευόμενοι περισσότερο για προληπτικούς λόγους, με τρεις από αυτούς τελικά να παίρνουν εξιτήριο. Πρόκειται για έναν 22χρονο, έναν 19χρονο και έναν 23χρονο.

Ο τέταρτος εξ’ αυτών, ένας 28χρονος, κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Πάτρας για τη διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι προγραμματισμένη η υποδοχή για τη βασική τους εκπαίδευση 950 νέων οπλιτών στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων που λειτουργεί στο 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων στο Μεσολόγγι.