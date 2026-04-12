Νέα Υόρκη: Ευχήθηκε «Καλή Ανάσταση» στα ελληνικά ο Ζοχράν Μαμντάνι

Μια ιδιαίτερα συμβολική και ανθρώπινη στιγμή εκτυλίχθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στο σημείο-ορόσημο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, όπου ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι απηύθυνε ευχές στα ελληνικά, λέγοντας «Καλή Ανάσταση» προς τους πιστούς που παρακολουθούσαν την κατανυκτική ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής.

Ο δήμαρχος έδωσε το «παρών» έπειτα από πρόσκληση του Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος προεξήρχε της Ακολουθίας του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου και της τελετής των Εγκωμίων. Ο ναός γέμισε από πιστούς, που συμμετείχαν σε μία από τις πιο φορτισμένες πνευματικά στιγμές της Ορθόδοξης παράδοσης.

Η στιγμή που ο Ζοχράν Μαμντάνι επέλεξε να απευθυνθεί στα ελληνικά δεν πέρασε απαρατήρητη. Αντίθετα, προκάλεσε άμεση αντίδραση: χαμόγελα, έκπληξη και θερμή υποδοχή από όσους βρίσκονταν κοντά του, με το στιγμιότυπο να κάνει γρήγορα τον γύρο των social media.

Διχασμένες αντιδράσεις στα social media

Όπως ήταν αναμενόμενο, η κίνηση του δημάρχου προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Πολλοί χρήστες στάθηκαν θετικά, σχολιάζοντας με ενθουσιασμό την προσπάθειά του, με φράσεις όπως «Το είπε πάρα πολύ καλά» ή «Καλύτερα από πολλούς Ελληνοαμερικανούς».

Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι πιο επικριτικές φωνές, που αμφισβήτησαν τα κίνητρα της παρουσίας του, συνδέοντάς την με πολιτικές σκοπιμότητες και τη σημασία της ισχυρής ελληνικής κοινότητας στη Νέα Υόρκη.

Μήνυμα ενότητας και σεβασμού

Στις δηλώσεις του μετά την ακολουθία, ο δήμαρχος ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για την πρόσκληση και εξήρε το έργο του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πίστης και της αξιοπρέπειας στη σύγχρονη κοινωνία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον βαθύ συμβολισμό της Μεγάλης Εβδομάδας, κάνοντας λόγο για μια περίοδο εσωτερικής αναζήτησης και πνευματικής σύνδεσης για χιλιάδες πιστούς στη Νέα Υόρκη. Στάθηκε ιδιαίτερα στην πορεία προς την Ανάσταση, αναδεικνύοντας το μήνυμα ελπίδας που αναδύεται μέσα από τις δοκιμασίες.

Η παρουσία του και η ευχή στα ελληνικά λειτούργησαν ως μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, αναδεικνύοντας τον σεβασμό προς την ελληνική ομογένεια, η οποία διατηρεί διαχρονικά ισχυρό αποτύπωμα στην αμερικανική μητρόπολη.