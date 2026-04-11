«Δεύτε λάβετε φως»: Πραγματοποιήθηκε η Αφή του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα- Πότε θα έρθει στην Ελλάδα

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και με ιδιαίτερη λαμπρότητα και συγκίνηση πραγματοποιήθηκε στον ναό του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα από τον Ελληνορθόδοξο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ' η τελετή αφής του Αγίου Φωτός.

Λίγο μετά τις 14:00 ο Πατριάρχης εξήλθε από τον Πανάγιο Τάφο κρατώντας τις 33 λαμπάδες, όπως προστάζει το τελετουργικό, μία για κάθε έτος του Χριστού στη Γη. Το συγκεντρωμένο πλήθος έσπευσε να λάβει το ανέσπερο φως, με τις καμπάνες να κομίζουν το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου.

Λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που έχει λάβει το Ισραήλ η είσοδος για φέτος επετράπη μόλις σε 2.750 άτομα, με ειδικό βραχιολάκι. Μάλιστα, τα βραχιολάκια έχουν κατανεμηθεί ισάριθμα σε τέσσερες θρησκευτικές κοινότητες για Ορθόδοξους, Κόπτες, Αρμένιους και Σύρους.

Στην Ιερουσαλήμ βρίσκεται ήδη από τις 09:00 το πρωί, η ελληνική αποστολή που από τον Ναό της Αναστάσεως και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, θα παραλάβει και θα μεταφέρει στην Αθήνα το Άγιο Φως. Για λόγους ασφαλείας, στην αποστολή συμμετέχουν τρία άτομα. Ειδικότερα, το Άγιο Φως θα μεταφέρουν στην Αθήνα ο επικεφαλής της αποστολής και εκπρόσωπος της κυβέρνησης υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου.

Η ελληνική αποστολή θα παρακολουθήσει την τελετή αφής και στη συνέχεια, στο Πατριαρχείο ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ θα παραδώσει στον κ. Λοβέρδο το Άγιο Φως. Η ειδική πτήση που πραγματοποιείται με κυβερνητικό αεροσκάφος αναμένεται να επιστρέψει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» περίπου στις 18:30-19:00. Στη συνέχεια έχουν προγραμματιστεί 18 ειδικές αεροπορικές πτήσεις που θα διανείμουν το Άγιο Φως στην ελληνική επικράτεια.

Το τελετουργικό

Σύμφωνα με την παράδοση ο ελληνορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων έχει το προνόμιο να μεταδίδει το Άγιο Φως μέσα από τον Πανάγιο Τάφο. Με βάση το τυπικό, ο Πατριάρχης το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου κατεβαίνει με τη συνοδεία του από τον Πατριαρχικό Οίκο στο προαύλιο του Ναού της Αναστάσεως. Στο Καθολικό τελείται ειδική δέηση. Στη συνέχεια ο Πατριάρχης αφαιρεί τα άμφια και μπαίνει φορώντας μόνο το στιχάριο μέσα στο κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Το Κουβούκλιο έχει ελεγχθεί νωρίτερα και σχολαστικά από την ισραηλινή αστυνομία.

Η πόρτα σφραγίζεται με κερί μέλισσας και οι πιστοί περιμένουν έξω με λαμπάδες στα χέρια. Μέσα στον Πανάγιο Τάφο ο Πατριάρχης γονατίζει, διαβάζει την ειδική ευχή και στη συνέχεια βγαίνει κρατώντας δυο δεσμίδες με 33 κεριά η κάθε μία, μεταδίδοντας στους πιστούς το Άγιο Φως, σύμβολο της Ανάστασης, της ζωής και της νίκης επί του θανάτου, της φθοράς και του σκότους.