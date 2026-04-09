Άνοιξαν οι πύλες των Αγίων Τόπων στα Ιεροσόλυμα για πρώτη φορά μετά από 40 μέρες λόγω πολέμου

Μετά από σαράντα ημέρες αυστηρού αποκλεισμού, οι ισραηλινές αρχές άνοιξαν τη Μεγάλη Πέμπτη τις πύλες που οδηγούν στα ιερά μνημεία των Αγίων Τόπων στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ. Οι χώροι αυτοί είχαν παραμείνει κλειστοί από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος των ΗΠΑ και Ισραήλ ενάντια στο Ιράν, αφήνοντας την περιοχή υπό καθεστώς σχεδόν πλήρους σφράγισης.

Στα πρώτα βίντεο που κυκλοφόρησαν νωρίς τα ξημερώματα, φαίνονται πιστοί όλων των θρησκειών, χριστιανοί, μουσουλμάνοι και εβραίοι, να περνούν και πάλι τις πύλες της Παλιάς Πόλης και να κατευθύνονται προς τα σημαντικότερα ιερά μνημεία: το Κοτέλ (Τείχος των Δακρύων), τη Βασιλική του Παναγίου Τάφου και την Πλατεία των Τζαμιών.

Al-Aqsa Mosque at dawn today, coinciding with the reopening of its gates this morning after a closure that lasted 40 days. pic.twitter.com/xH8sQxmgHV — Sakib Ali (@iamsakibali1) April 9, 2026

40 ημέρες αποκλεισμού

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι εβδομάδων, η πρόσβαση στην Παλιά Πόλη και ιδίως στην Πλατεία των Τζαμιών, όπου βρίσκεται και το τέμενος Αλ-Άκσα, είχε ουσιαστικά μηδενιστεί. Η περιοχή βρισκόταν υπό αυστηρό καθεστώς «έκτακτων μέτρων», με κλειστά περάσματα, αποκλεισμένους δρόμους και ελάχιστη κίνηση κατοίκων και εμπόρων, που κατήγγειλαν τεράστια οικονομική ζημιά.

Οι Άγιοι Τόποι, που βρίσκονται στον ανατολικό τομέα της Παλιάς Πόλης των Ιεροσολύμων, αποτελούν την ιερότερη ζώνη τριών θρησκειών: το Τείχος των Δακρύων για τους εβραίους, τη Βασιλική του Παναγίου Τάφου για τους χριστιανούς και την Πλατεία των Τζαμιών για τους μουσουλμάνους.

Πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός

Τα μέτρα ασφαλείας στον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα θα είναι αυστηρότερα από ποτέ τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση και με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας το Άγιο Φως θα παραληφθεί από τη Ελληνική αποστολή από τον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα και θα έρθει στην Ελλάδα.

Από την Αθήνα με προγραμματισμένες πτήσεις της SKY express θα φτάσει και φέτος το Άγιο Φως από την πρωτεύουσα και σε επτά προορισμούς σε όλη την Ελλάδα, συνδέοντας τα τέσσερα άκρα της χώρας.

Πώς θα γίνει η μεταφορά του Αγίου Φωτός

To Άγιο Φως αναμένεται να αφιχθεί το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (11/4/2026) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με κυβερνητική πτήση από τα Ιεροσόλυμα και, στη συνέχεια, να μεταφερθεί σε Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Χανιά, Μυτιλήνη, Ρόδο, Σαντορίνη.

Το πρόγραμμα των πτήσεων της SKY express για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός διαμορφώνεται ως εξής:

GQ294 ΑΘΗΝΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 20:30 – 21:45

GQ216 ΑΘΗΝΑ- ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20:55 – 21:45

GQ274 ΑΘΗΝΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ 20:30 – 21:35

GQ256 ΑΘΗΝΑ-ΧΑΝΙΑ 21:10 – 22:05

GQ304 ΑΘΗΝΑ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ 20:15 – 21:20

GQ284 ΑΘΗΝΑ-ΡΟΔΟΣ 20:35 – 21:35

GQ356 ΑΘΗΝΑ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 20:20 – 21:15

Σημειώνεται πως από το 2017, η SKY express συμβάλλει με συνέπεια στη μεταφορά του Αγίου Φωτός από την Αθήνα προς την υπόλοιπη Ελλάδα, στηρίζοντας τη συνέχεια μιας σημαντικής θρησκευτικής παράδοσης. Με την υποστήριξη του άρτια καταρτισμένου προσωπικού της και του σύγχρονου στόλου της, συμβάλλει στο έργο της Πολιτείας για την έγκαιρη μεταφορά του το βράδυ της Ανάστασης.

Παράλληλα, τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, σε όλες τις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού με προορισμό την Ελλάδα, τα πληρώματα θα καλωσορίσουν τους επιβάτες προσφέροντάς τους πασχαλινές λαμπάδες.

Το Άγιο φως από την Ιερουσαλήμ

Το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τις αρχές του Ισραήλ, όσο και με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, προκειμένου η τελετή να πραγματοποιηθεί με τη λαμπρότητα που της αρμόζει. Το Άγιο Φως θα παραλάβει ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.