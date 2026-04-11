Έφτασε το Άγιο Φως στην Αθήνα - Πώς θα μεταφερθεί σε όλη τη χώρα

Με τιμές αρχηγού κράτους έγινε δεκτό το Άγιο Φως που ταξίδεψε, πάρα τις δυσχέρειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στην Ελλάδα. Νωρίτερα το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου ο πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ παρέδωσε το Άγιο Φως στην ελληνική αποστολή, επικεφαλής της οποίας ήταν ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

Στο αεροδρόμιο σε κλίμα κατάνυξης, πραγματοποιήθηκε μια μικρή τελετή στην οποία συμμετείχαν σύλλογοι και αγήματα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Την ειδική καντήλα με το Άγιο Φως μετέφερε ο Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος Δελιόγλου, Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Μετά από μια σύντομη τελετή το Άγιο Φως μεταφέρεται στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα, όπου εκατοντάδες πιστοί συγκεντρώνονται για να το λάβουν ως ευλογία.

Από εκεί, εκπρόσωποι των μητροπόλεων παραλαμβάνουν σε ειδικά φανάρια το Άγιο Φως και το πηγαίνουν στις ενορίες.

Από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος είναι προγραμματισμένες πτήσεις της Aegean Airlines και της Olympic Air, που θα μεταφέρουν το Άγιο Φως σε όλη την χώρα.

Συνολικά, το Άγιο Φως θα ταξιδέψει σε 11 προορισμούς της ελληνικής επικράτειας, μεταφέροντας το μήνυμα της Ανάστασης από άκρη σε άκρη της χώρας. Το επιχειρησιακό πλάνο περιλαμβάνει τόσο τακτικά δρομολόγια όσο και ειδικές πτήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη άφιξή του πριν την Ανάσταση.

Το πρόγραμμα των πτήσεων