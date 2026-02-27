Μωρό… γίγας στη Νέα Υόρκη: Σχεδόν διπλάσιο από ένα κανονικό νεογέννητο

Στην Νέα Υόρκη, μια μητέρα έμεινε έκπληκτη όταν γέννησε ένα αγοράκι σχεδόν διπλάσιο σε μέγεθος από ένα μέσο νεογέννητο. Ο μικρούλης Σον Τζούνιορ ήρθε στον κόσμο στις 31 Ιανουαρίου στο νοσοκομείο Ithaca, ζυγίζοντας 13 κιλά!

Οι γονείς του, Τερίκα και Σον, περίμεναν ότι θα γεννούσαν ένα μεγάλο μωρό, αλλά όπως η μητέρα είπε στην New York Post, «Ξέραμε ότι θα ήταν μεγαλύτερος, αλλά δεν το περιμέναμε αυτό». Ο Σον Τζούνιορ αναδείχθηκε έτσι στο μεγαλύτερο μωρό που έχει γεννηθεί ποτέ στο νοσοκομείο Ithaca.

Την ίδια ημέρα, στο νοσοκομείο Cayuga γεννήθηκε και η μικροσκοπική Μάργκοτ, βάρους μόλις 2 κιλών. Η διεύθυνση του νοσοκομείου δημοσίευσε μια φωτογραφία των δύο μωρών, σχολιάζοντας ότι «τα κοινά τους γενέθλια αποτελούν μια γλυκιά υπενθύμιση πως τα μωρά έρχονται σε όλα τα σχήματα και μεγέθη».

Stunned upstate NY mom gives birth to massive, record-breaking baby: 'We didn't expect this' https://t.co/XMD1rxbEbK pic.twitter.com/VoccRgtxli — New York Post (@nypost) February 26, 2026

Ο μικρός Σον φοράει ήδη πάνες και ρούχα για ηλικίες 3 έως 6 μηνών, ενώ σύμφωνα με τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες, το βαρύτερο μωρό που έχει καταγραφεί ποτέ ζύγιζε 22 κιλά και γεννήθηκε στην Ιταλία το 1955.