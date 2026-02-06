Κλειστό για δεύτερη ημέρα το αεροδρόμιο του Βερολίνου λόγω μαύρου πάγου και παγωμένης βροχής

Κλειστό για δεύτερη ημέρα παραμένει το αεροδρόμιο του Βερολίνου λόγω μαύρου πάγου και παγωμένης βροχής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της Deutsche Welle, το αεροδρόμιο του Βερολίνου-Βραδεμβούργου, το πρωί της Παρασκευής (6/2) ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις πτήσεις του λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών.

«Λόγω των καιρικών συνθηκών, δεν είναι δυνατές απογειώσεις ή προσγειώσεις προς το παρόν», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα της Γερμανίας.

Το Βερολίνο-Βραδεμβούργο είναι το τρίτο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Γερμανίας μετά τους διεθνείς κόμβους της Φρανκφούρτης και του Μονάχου.

Τι είναι ο μαύρος πάγος και η παγωμένη βροχή

Ο μαύρος πάγος είναι ένα πολύ λεπτό, σχεδόν αόρατο, στρώμα πάγου που σχηματίζεται πάνω σε δρόμους, πεζοδρόμια, διαδρόμους αεροδρομίων.

Ο πάγος αυτός λέγεται μαύρος γιατί δεν φαίνεται λευκός, αλλά αφήνει να φαίνεται το σκούρο χρώμα της ασφάλτου από κάτω.

Δημιουργείται όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω από το μηδέν και υπάρχει υγρασία, βροχή ή λιωμένο χιόνι που παγώνει ακαριαία.

Είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, γιατί δεν τον αντιλαμβάνεσαι έγκαιρα και προκαλεί εύκολα ολισθήσεις, για αυτό και αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τα αεροδρόμια.

Φωτό: Reuters

Η παγωμένη βροχή είναι βροχή που πέφτει σε υγρή μορφή αλλά παγώνει αμέσως μόλις ακουμπήσει το έδαφος ή μια επιφάνεια.

Αυτό συμβαίνει γιατί τα σταγονίδια ξεκινούν από θερμότερα στρώματα αέρα πιο ψηλά και πηγαίνουν σε θερμοκρασία κοντά στο έδαφος κάτω από 0 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, όταν φτάνουν κάτω, μετατρέπονται ακαριαία σε πάγο.

Φωτό: Reuters

Ως αποτέλεσμα, καλύπτονται τα πάντα με λεία, γυαλιστερή στρώση πάγου. Διάδρομοι αεροδρομίων, φτερά αεροσκαφών, δρόμοι, καλώδια καλύπτονται με πάγο.

Ο συνδυασμός μαύρου πάγου και παγωμένης βροχής είναι σοβαρός κίνδυνος για την αεροπλοία, καθώς μειώνει δραστικά την πρόσφυση στους διαδρόμους, δημιουργεί πάγο στα αεροσκάφη και κάνει τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις μη ασφαλείς, ακόμα και με αποπαγοποίηση.

Για αυτό, αεροδρόμια όπως του Βερολίνου κλείνουν ακόμη και για μέρες.