Τρόμος για 50 επιβάτες στη Σομαλία: Αεροσκάφος βγήκε εκτός πίστας και κατέληξε στη θάλασσα

Αναγκαστική προσγείωση στη θάλασσα λόγω τεχνικού προβλήματος πραγματοποίησε ένα μικρό αεροσκάφος στη Σομαλία λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του.

Το αεροπλάνο της εταιρείας Starsky Aviation απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Μογκαδίσου ωστόσο λόγω βλάβης εξέπεμψε σήμα κινδύνου και τελικά προσγειώθηκε μέσα στο νερό με τους 50 επιβάτες να το εκκενώνουν άρον άρον. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπήρξαν τραυματισμοί ή θύματα σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο Άχμεντ Μοαλίμ, διευθυντής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας της Σομαλίας.

Στα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης έσπασε το ένα φτερό του αεροσκάφους.

A StarSky Fokker 50 crashes shortly after departure from Mogadishu Aden Adde International Airport, Somalia.



According to local reports all passengers have safely evacuated. pic.twitter.com/pYULsbv2Rm — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) February 10, 2026

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της προσπάθειας προσγείωσης του αεροπλάνου, το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο και κατέληξε στην κοντινή ακτογραμμή του Ινδικού Ωκεανού, δήλωσε ο Μοάλιμ.

Η αεροπορική εταιρεία Starsky Aviation δεν σχολίασε άμεσα το περιστατικό. Οι αρχές μαζί με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σομαλίας (SCAA) δήλωσαν ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του περιστατικού. Δεν έγιναν άμεσα διαθέσιμες περισσότερες λεπτομέρειες.

Το αεροδρόμιο Άντεν Άντεν έκλεισε προσωρινά για να επιτραπεί η πρόσβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην ακτή, αλλά έκτοτε έχει επανέλθει στην κανονική του λειτουργία.

Ο υφυπουργός Αεροπορίας της Σομαλίας δήλωσε ότι οι αρχές είναι προσηλωμένες στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του αεροδρομίου και προέτρεψε τις εγχώριες αεροπορικές εταιρείες «να αντικαταστήσουν τα παλαιά αεροσκάφη με νεότερα μοντέλα για τη μείωση των κινδύνων».