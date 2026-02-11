Απίστευτη ταλαιπωρία: Μπήκε σε λάθος πτήση και αντί για τη Νικαράγουα προσγειώθηκε στο... Τόκιο

Μια απίστευτη ταλαιπωρία βίωσε ένας επιβάτης της United Airlines που μπήκε σε αεροσκάφος στο αεροδρόμιο LAX του Λος Άντζελες αλλά αντί για τον αρχικό προορισμό του προσγειώθηκε σε εντελώς διαφορετική ήπειρο.

Ο άνδρας που επιβιβάστηκε σε λάθος αεροπλάνο ξεκίνησε το ταξίδι του από την Πόλη των Αγγέλων για τη Μανάγκουα της Νικαράγουας, με ενδιάμεση στάση στο Χιούστον, ωστόσο κατέληξε στο Τόκιο, σύμφωνα έναν εκπρόσωπο της αμερικάνικης αεροπορικής εταιρείας που επιβεβαίωσε το περιστατικό στο Fox News Digital.

Ο επιβάτης φέρεται να συνειδητοποίησε στα μέσα της διαδρομής ότι βρισκόταν σε λάθος πτήση και ρώτησε την αεροσυνοδό γιατί το ταξίδι προς το Χιούστον διαρκούσε έξι ώρες, αντί για λιγότερο.

«Επικοινωνήσαμε με το αεροδρόμιο για να κατανοήσουμε πώς συνέβη αυτό, επικοινωνήσαμε απευθείας με τον πελάτη για να ζητήσουμε συγγνώμη για την εμπειρία του και προσφέραμε ταξιδιωτικά credits και αποζημίωση», δήλωσε αρχικά ο εκπρόσωπος.

«Συμβουλεύουμε πάντα τους επιβάτες να παρακολουθούν τις πινακίδες στην πύλη και τις ανακοινώσεις επιβίβασης για να βεβαιωθούν ότι το αεροσκάφος στο οποίο επιβιβάζονται κατευθύνεται στον προορισμό τους», πρόσθεσε

Ο επιβάτης φτάνοντας στο διεθνές αεροδρόμιο Haneda του Τόκιο, φιλοξενήθηκε σε ξενοδοχείο για δύο νύχτες, ενώ η United οργάνωσε το ταξίδι της επιστροφής του προς τον αρχικό προορισμό.

«Πάρτι» στα social media

Μόλις έγινε γνωστή η είδηση, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να σχολιάσουν την απίστευτη περιπέτεια του επιβάτη μερικοί εκ των οποίων δεν έκρυψαν πως αυτό είναι ένας από τους μεγαλύτερους φόβους τους.

«Πώς γίνεται να επιβιβάζεσαι κατά λάθος σε λάθος πτήση; Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που θα έπρεπε να είχε προσέξει αυτός ο τύπος», αναρωτήθηκε ένας με έναν άλλο να αστειεύεται «Ναι... [αν] μέχρι τις 6 ώρες δεν έχετε φτάσει στο Χιούστον, κάτι δεν πάει καλά. Θα ήθελα πολύ να πάω στην Ιαπωνία κατά λάθος, όμως».

Πάντως ένας τρίτος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «Δεν λέω ότι συνέβη εδώ, αλλά πολλά αεροδρόμια έχουν δύο ή και τρεις πύλες που συνδέονται με την ίδια περιοχή. Μόλις σαρώσετε το εισιτήριό σας, μπορείτε να επιβιβαστείτε σε οποιοδήποτε από τα αεροπλάνα».