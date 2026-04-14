Άνω - κάτω έγινε πτήση για Ηράκλειο: 34χρονος έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε αεροσυνοδό

Νόμιζε ότι ήταν... στην τουαλέτα του αεροπλάνου και όχι στο κάθισμά του, είπε.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Επεισοδιακή ήταν η πτήση από Βρυξέλλες με προορισμό το Ηράκλειο που πραγματοποιήθηκε χθες (13/4), με έναν επιβάτη να δείχνει τα γεννητικά του όργανα σε μία αεροσυνοδό μέσα στο αεροπλάνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, ο 34χρονος με καταγωγή από την Παλαιστίνη που προχώρησε σε αυτή την απαράδεκτη κίνηση, δεν συμμορφωνόταν με τις συστάσεις του πληρώματος οπότε ο πιλότος χρειάστηκε να ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές και ακολούθως την αστυνομία.

Μόλις η πτήση προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 34χρονο.

Όπως μετέφερε το patris.gr, ο άνδρας δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και φέρεται να είπε πως νόμιζε ότι ήταν στην τουαλέτα του αεροσκάφους και όχι στο κάθισμά του.

