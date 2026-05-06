Βόλος: «Μου έκανε 387 κλήσεις σε ένα μήνα» - Στο εδώλιο άστεγος για stalking μετά από ερωτική σχέση

Υπόθεση που θυμίζει σενάριο ερωτικού θρίλερ εκτυλίχθηκε στις δικαστικές αίθουσες του Βόλου, με πρωταγωνιστές έναν 65χρονο άστεγο και μια γυναίκα «υπεράνω πάσης υποψίας», η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σκοτεινής ιστορίας εμμονής και καταγγελιών για stalking.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του taxydromos.gr, στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου κάθισε ο κατηγορούμενος, έπειτα από μήνυση του συζύγου της γυναίκας, ο οποίος τον κατήγγειλε για παρενοχλητική συμπεριφορά και απειλές. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 65χρονος φέρεται να παρακολουθούσε επίμονα το ζευγάρι, ακόμη και στο εξοχικό τους, παραμένοντας επί ώρες σε κοντινό σημείο με οπτική επαφή προς το σπίτι.

Η γυναίκα, εμφανώς καταβεβλημένη, περιέγραψε στο δικαστήριο έναν «εφιάλτη» που, όπως υποστήριξε, ξεκίνησε μετά τη λήξη της τετραετούς εξωσυζυγικής σχέσης τους (2017-2021). Όπως κατέθεσε, ο κατηγορούμενος δεν αποδέχθηκε τον χωρισμό και συνέχισε να την παρενοχλεί συστηματικά: από συνεχείς τηλεφωνικές κλήσεις και δεκάδες μηνύματα, μέχρι παρουσίες έξω από το σπίτι και τον χώρο εργασίας της, ακόμη και ρίψεις αντικειμένων από γειτονικά κτίρια.

«Δεν μπορούσα να ζήσω» - Οι καταγγελίες της γυναίκας

«Δεν μπορούσα να ζήσω», ανέφερε, εξηγώντας ότι αναγκάστηκε μαζί με τον σύζυγό της να εγκαταλείψουν το σπίτι τους και να μετακομίσουν, ενώ κατέφυγε ακόμη και σε δομές ψυχικής υγείας για στήριξη. «Δεν μπορούσα να βγω ούτε έξω από το σπίτι μου. Αναγκαστήκαμε με τον σύζυγό μου να αφήσουμε το σπίτι μας και να νοικιάσουμε σπίτι στον Βόλο. Ούτε στο εξοχικό μας δεν μπορούμε να πάμε. Είναι τέτοιος ο φόβος, ο τρόμος και η απειλή που αισθάνομαι που αναγκάστηκα να πάω στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας και να αναζητήσω βοήθεια», είπε χαρακτηριστικά.

«Μέσα σε έναν μήνα μου έκανε 387 κλήσεις. Τηλεφωνούσε συνέχεια μέχρι τα ξημερώματα. Μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών δέχθηκα 113 απειλητικά μηνύματα», είπε, υποστηρίζοντας ότι αναγκάστηκε να αλλάξει αριθμό κινητού τηλεφώνου χωρίς και πάλι να μπορέσει να ηρεμήσει από τον 65χρονο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο περιστατικό στο εξοχικό, όπου, σύμφωνα με την ίδια, ο κατηγορούμενος παρέμενε για ώρες σε κοντινό σημείο, προχωρώντας σε χειρονομίες και φωνάζοντας ότι τη θέλει πίσω, ακόμη και μπροστά στον σύζυγό της.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η σχέση τους διατηρούνταν για χρόνια με εντάσεις και ζήλια, ενώ ισχυρίστηκε ότι η ίδια συνέχιζε να επικοινωνεί μαζί του. Επικαλέστηκε μάλιστα την αστεγία του για να δικαιολογήσει την παρουσία του στην περιοχή, αναφέροντας ότι χρησιμοποιούσε δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Αντικρουόμενες μαρτυρίες και η απόφαση του δικαστηρίου

Στην υπόθεση προστέθηκαν και αντικρουόμενες μαρτυρίες, με γειτόνισσα να καταθέτει ότι η γυναίκα ήταν εκείνη που διατηρούσε επαφή μαζί του και του δημιουργούσε σκηνές ζηλοτυπίας, περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο το σκηνικό.

Παρά την «ιδιαιτερότητα» της υπόθεσης, όπως επισημάνθηκε από την έδρα, το δικαστήριο έκρινε ότι η παρουσία του κατηγορούμενου κοντά στο ζευγάρι δεν ήταν τυχαία, αλλά συνιστούσε επίμονη και ανεπιθύμητη προσέγγιση. Ο εισαγγελέας έκανε λόγο για απόπειρα επιβολής παρουσίας, οδηγώντας τελικά στην καταδίκη του.

Στον 65χρονο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή, υπό τον αυστηρό όρο να μην προσεγγίζει ούτε να επικοινωνεί με την παθούσα.