Συναγερμός στο Ελ. Βενιζέλος: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους - Εκκένωση με φωνές και πανικό

Στιγμές ταραχής και αγωνίας έζησαν το απόγευμα της Δευτέρας στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» επιβάτες πτήσης που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Μόναχο, όταν ενημερώθηκαν ότι το αεροσκάφος έπρεπε γυρίσει στο αεροδρόμιο των Σπάτων λίγη ώρα αφότου είχε απογειωθεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με μαρτυρίες επβατών, η πτήση 1753 της Lufthansa, που είχε απογειωθεί στις 18:19 με προορισμό το Μόναχο, αναγκάστηκε να επιστρέψει εσπευσμένα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Περίπου στις 18:35, το πλήρωμα ενημέρωσε τους επιβάτες ότι εντοπίστηκε τεχνικό πρόβλημα και πως το αεροσκάφος έπρεπε να πραγματοποιήσει αναγκαστικά προσγείωση. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια, όμως αμέσως μετά οι αεροσυνοδοί άνοιξαν τις πόρτες και κάλεσαν τους επιβάτες να εκκενώσουν «γρήγορα», ενώ ενεργοποιήθηκαν και οι φουσκωτές τσουλήθρες διαφυγής.

Ο κυβερνήτης ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες και το αεροπλάνο επέστρεψε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». — Flash.gr (@flashgrofficial) May 11, 2026

Για λίγα λεπτά επικράτησε πανικός μέσα στην καμπίνα, με τους ταξιδιώτες να προσπαθούν να απομακρυνθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα. Γύρω από το αεροσκάφος είχαν ήδη παραταχθεί πυροσβεστικά και οχήματα ασφαλείας του αεροδρομίου, με τους πυροσβέστες να υποδέχονται τους επιβάτες και να τους καθοδηγούν σε ασφαλές σημείο.

Η διαδρομή που έκανε η πτήση σύμφωνα με το flightradar24: