Νέα σφοδρή χιονοθύελλα «παραλύει» τις ΗΠΑ - Έπεσαν τα ιγκουάνα από τα δέντρα στη Φλόριντα

Νέα σφοδρή κακοκαιρία με ισχυρές χιονοπτώσεις «χτύπησε» το σαββατοκύριακο τις ΗΠΑ, ακόμη και στις πιο ασυνήθιστες περιοχές, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένα προβλήματα τόσο στις μεταφορές όσο και στις συγκοινωνίες.

Στη Βόρεια Καρολίνα και γειτονικές πολιτείες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας προκάλεσαν εκατοντάδες συγκρούσεις οχημάτων στους δρόμους, παρά τις οδηγίες των αρχών οι κάτοικοι να ελαχιστοποιήσουν τις μετακινήσεις, κι εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων.

Η βαρυχειμωνιά ανάγκασε ακόμη και τη NASA να αναβάλει τη διεξαγωγή στο ακρωτήριο Κανάβεραλ, στη Φλόριντα, σημαντική δοκιμή πυραύλου που αναμένεται το προσεχές διάστημα να χρησιμοποιηθεί στη σεληνιακή αποστολή Άρτεμις 2.

Η αμερικάνικη Γερουσία καλυμμένη με χιόνι / Reuters

Στον πάγο και η Φλόριντα - Πέφτουν τα ιγκουάνα από τα δέντρα

Ωστόσο, εντύπωση προκάλεσε ότι το πολικό κύμα έπληξε ακόμη και πολιτείες που παραδοσιακά είναι πιο θερμές όπως για παράδειγμα τη Φλόριντα.

Εκεί, λόγω της ζέστης που επικρατεί συνήθως, ακόμη αι τα ιγκουάνα που είναι στα δέντρα δεν άντεξαν το κρύο και έπεσαν στο έδαφος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όταν οι θερμοκρασίες πλησιάζουν στο μηδέν ή γίνονται αρνητικές, τα ψυχρόαιμα ζώα ακινητοποιούνται και «μερικές φορές μπορεί να πέσουν από τα δέντρα», εξήγησε η υπηρεσία της πολιτείας για την άγρια πανίδα.

Τα ερπετά αυτά δεν πεθαίνουν από το κρύο, αλλά αδυνατούν να κινηθούν ξανά προτού ανέβει αισθητά η θερμοκρασία, εξήγησε η υπηρεσία, που επέτρεψε την Παρασκευή σε κατοίκους να τα βοηθούν αν τα βλέπουν πεσμένα κάτω, παροτρύνοντας ωστόσο να αποφεύγουν να τα πάρουν στα σπίτια τους, καθώς μπορεί να γίνουν επιθετικά αφού ζεσταθούν.

Στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης πολλοί κάτοικοι της Φλόριντας μοιράστηκαν οπτικό υλικό με τις φυτοφάγες σαύρες, συχνά μεγάλου μεγέθους, πεσμένες στο έδαφος, ακινητοποιημένες από το κρύο.

This is wild… PILES of iguanas paralyzed from the cold snap in South Florida where it reached the low 30! Groups are out humanely euthanizing them since they are invasive and harmful to the environment.



📹: Isabella Martin pic.twitter.com/ALb3jVbfoz — Robert Travel TV (@RobertTravelTV) February 1, 2026

«Παρέλυσαν» πολλές πολιτείες

Στο αεροδρόμιο του Ορλάντο, η θερμοκρασία χθες το πρωί ήταν -4° Κελσίου, με άλλα λόγια η χαμηλότερη που έχει καταγραφτεί μήνα Φεβρουάριο τον τελευταίο αιώνα και πλέον.

Το φαινόμενο των τελευταίων ημερών καταγράφτηκε περίπου μια εβδομάδα μετά την καταιγίδα που έπληξε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ κι άφησε πίσω κάπου 100 νεκρούς. Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά συνέχιζαν χθες να μην έχουν ρεύμα στις πολιτείες Μισισιπή, Τενεσί και Λουιζιάνα.

Το σαββατοκύριακο σημειώθηκαν χιονοπτώσεις μόνο σε λίγες πολιτείες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας--ωστόσο έπεσαν ως και 40 εκατοστά χιονιού κοντά στην Ουίλμιγκτον, λουτρόπολη της Βόρειας Καρολίνας, στα παράλια στον Ατλαντικό.

Οι χιονοπτώσεις, οι μεγαλύτερες εδώ και δεκαετίες στην περιοχή, είχαν αποτέλεσμα να σημειωθούν πάνω από 1.000 τροχαία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Τζος Στάιν, που διευκρίνισε ότι δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Εντυπωσιακά πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν προχθές Σάββατο από την αστυνομία στην Γκαστόνια, στη Βόρεια Καρολίνα, εικονίζουν τρένο που κινείται μέσα στα χιόνια και πέφτει με ταχύτητα πάνω σε φορτηγό ακινητοποιημένο σε ισόπεδη διάβαση, διαλύοντάς το τελείως. Πάνως ο συρμός δεν εκτροχιάστηκε και δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Πάνω από 1.700 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware. Ειδικά το αεροδρόμιο της Σάρλοτ, που επλήγη περισσότερο, ακύρωσε πάνω από τις μισές από τις πτήσεις που προβλέπονταν.