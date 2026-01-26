Στο έλεος της χιονοκαταιγίδας Fern οι ΗΠΑ: 11 νεκροί και ένα εκατομμύριο σπίτια χωρίς ρεύμα

Πολικό κύμα ψύχους πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τουλάχιστον έντεκα ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα στις χαμηλότερες θερμοκρασίες του φετινού χειμώνα, καθώς το θερμόμετρο σε πολλές περιοχές δείχνει ακόμη και -30°C. Το δριμύ ψύχος αναμένεται να παραμείνει και τις επόμενες ημέρες, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε πολλές πολιτείες, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου άνθρωποι παραμένουν χωρίς στέγη ή ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι παγετοί και οι εκτεταμένες χιονοπτώσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, αφήνοντας πάνω από ένα εκατομμύριο κατοικίες χωρίς ρεύμα στο μεσοατλαντικό τόξο και στον Νότο. Σε πολιτείες όπως το Τενεσί και το Μισισιπή, οι διακοπές ηλεκτροδότησης ενδέχεται να διαρκέσουν για αρκετές ημέρες. Η σφοδρή χιονοθύελλα που σάρωσε περιοχές από το Νέο Μεξικό και το Τέξας έως τη Νέα Αγγλία προκάλεσε «καταστροφικές» επικαθίσεις πάγου, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Οι πολιτείες του Μισισίπι, της Λουιζιάνα και του Τέξας βρίσκονται ανάμεσα σε εκείνες που έχουν πληγεί περισσότερο, ενώ πολλές περιοχές έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η Νέα Υόρκη, όπου οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι μέσα στις επόμενες ώρες και μέχρι αύριο μπορεί να πέσουν έως και 20-30 εκατοστά χιονιού. Λόγω των ακραίων φαινομένων, ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ενώ το ίδιο μέτρο λαμβάνουν και άλλες πολιτείες. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Στην Ουάσιγκτον, τη Φιλαδέλφεια και τη Βοστώνη, ισχυρές χιονοπτώσεις και άστατος καιρός αναμένεται να ενταθούν μέσα στις επόμενες ώρες.

Παρέλυσαν οι συγκοινωνίες

Την ίδια στιγμή, οι συγκοινωνίες έχουν ουσιαστικά παραλύσει.

Η Κυριακή 25 Ιανουαρίου καταγράφηκε ως η χειρότερη ημέρα ακυρώσεων πτήσεων από την περίοδο της πανδημίας, με περισσότερες από 17.000 πτήσεις να ματαιώνονται συνολικά. Πολλά σχολεία σε μεγάλες πόλεις ακύρωσαν τα μαθήματα ή πέρασαν σε τηλεκπαίδευση για τη Δευτέρα.

Στα βορειοανατολικά, έντονες χιονοπτώσεις πλήττουν τον πολυσύχναστο διάδρομο του Interstate 95, με πόλεις όπως η Βοστώνη να προετοιμάζονται για τα μεγαλύτερα ύψη χιονιού των τελευταίων ετών.