Οι ΗΠΑ σε κατάσταση συναγερμού λόγω του χιονιά

Σε κατάσταση γενικευμένου συναγερμού βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς μια τεράστια και εξαιρετικά επικίνδυνη χειμερινή καταιγίδα αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας, επηρεάζοντας 40 πολιτείες και περίπου 200 εκατομμύρια ανθρώπους.

Οι αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες έχουν εκδώσει εκτεταμένες προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα, κάνοντας λόγο για συνδυασμό χιονοθύελλας, πολικών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων, που ενδέχεται να παραλύσουν μεταφορές, δίκτυα ηλεκτροδότησης και βασικές υποδομές.

Σε έκτακτη ανάγκη Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον

Ήδη, σε πολλές πολιτείες έχουν κηρυχθεί καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, με τις αρχές να προετοιμάζονται για σοβαρές διακοπές ρεύματος, αποκλεισμούς δρόμων και καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι πρόκειται για μία από τις πιο εκτεταμένες χειμερινές καταιγίδες των τελευταίων ετών.

Στο επίκεντρο των προβλέψεων βρίσκεται η Αμερικανική πρωτεύουσα όπου η χιονοθύελλα αναμένεται να ξεκινήσει το βράδυ του Σαββάτου. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το ύψος του χιονιού μπορεί να φτάσει τα 30 έως 40 εκατοστά, δημιουργώντας εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για τις μετακινήσεις και την καθημερινότητα των πολιτών. Την ίδια ώρα, εικόνες πανικού καταγράφονται σε πολλές περιοχές, με χιλιάδες πολίτες να σπεύδουν στα σούπερ μάρκετ για να προμηθευτούν τρόφιμα, νερό και είδη πρώτης ανάγκης. Τα ράφια αδειάζουν με ταχύτητα, καθώς οι κάτοικοι προετοιμάζονται για πολυήμερο εγκλεισμό στα σπίτια τους.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το κύμα ακραίου ψύχους που θα ακολουθήσει. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, την επόμενη εβδομάδα οι θερμοκρασίες στην ευρύτερη περιοχή της Ουάσινγκτον δεν θα ανέβουν πάνω από το μηδέν, με τον παγετό να αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων και βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρισμού. Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να παραμένουν στα σπίτια τους και να φροντίσουν για επαρκή αποθέματα τροφίμων και βασικών ειδών, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες.

Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, ενώ οι ειδικοί τονίζουν ότι η εξέλιξη της καταιγίδας θα πρέπει να παρακολουθείται στενά, καθώς η έντασή της μπορεί να μεταβληθεί.