Politico: Ευρώπη και ΗΠΑ θέτουν τις βάσεις για την «ευημερία» μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ευρώπη και ΗΠΑ εξετάζουν ένα σχέδιο για την ανάκαμψη της Ουκρανίας μετά τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής, στοχεύοντας στην προσέλκυση 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω δημόσιων και ιδιωτικών πόρων, σύμφωνα με έγγραφο 18 σελίδων που επικαλείται το Politico. Το σχέδιο προβλέπει δεκαετή πορεία για την ανάκαμψη της χώρας και ταχεία πορεία προς ένταξη στην ΕΕ.

Η Κομισιόν διαβίβασε τα σχέδια στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πριν την έκτακτη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, όπου συζητήθηκε το έγγραφο με ημερομηνία 22 Ιανουαρίου, όπως μετέφεραν αξιωματούχοι της ΕΕ και διπλωμάτες που μίλησαν ανώνυμα.

Κι ενώ Ευρώπη και Ουάσινγκτον συγκεντρώνουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και προβάλλουν την Ουκρανία ως μελλοντικό μέλος της ΕΕ και επενδυτικό προορισμό, η επιτυχία της στρατηγικής εξαρτάται από μια αβέβαιη εκεχειρία.

Στρατηγική χρηματοδότησης έως το 2040

Η στρατηγική εκτείνεται μέχρι το 2040, παράλληλα με ένα άμεσο επιχειρησιακό σχέδιο 100 ημερών για την έναρξη των έργων. Η προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων θα είναι δύσκολη όσο συνεχίζεται η σύρραξη, σύμφωνα με τη BlackRock, που παρέχει συμβουλές για την ανασυγκρότηση σε εθελοντική βάση.

«Αν είστε συνταξιοδοτικό ταμείο, είστε υπεύθυνοι έναντι των πελατών σας, των συνταξιούχων σας. Είναι σχεδόν αδύνατο να επενδύσετε σε μια ζώνη πολέμου», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της BlackRock, Φίλιπ Χίλντερμπραντ, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Πρόσθεσε ότι η διαδικασία πρέπει να γίνει σταδιακά και να πάρει χρόνο.

Το σχέδιο ευημερίας εντάσσεται στο 20σημειο σχέδιο ειρήνης που προωθούν οι ΗΠΑ, με στόχο τη μετάβαση της Ουκρανίας από την επείγουσα βοήθεια σε αυτοσυντηρούμενη οικονομική ανάπτυξη. Το έγγραφο τοποθετεί τις ΗΠΑ όχι απλώς ως δωρητή, αλλά ως στρατηγικό οικονομικό εταίρο, επενδυτή και εγγυητή αξιοπιστίας για την ανάκαμψη της χώρας.

Την Παρασκευή και το Σάββατο πραγματοποιείται στο Άμπου Ντάμπι τριήμερη συνάντηση Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ. Το έγγραφο προβλέπει άμεση συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών και εμπειρογνωμόνων, με έμφαση στη συγκέντρωση ιδιωτικού κεφαλαίου. Στις ειρηνευτικές συνομιλίες μετείχαν ο CEO της BlackRock Larry Fink, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

Δαπάνες 500 δισ. δολάρια την επόμενη δεκαετία

Στο πλαίσιο του σχεδίου, ΕΕ, ΗΠΑ και διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, όπως το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα, δεσμεύτηκαν να διαθέσουν 500 δισεκατομμύρια δολάρια από δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.

Η Κομισιόν προγραμματίζει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ για το Κίεβο μέσω δημοσιονομικής στήριξης και επενδυτικών εγγυήσεων, στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού (2028–2035). Η χρηματοδότηση αυτή αναμένεται να ενεργοποιήσει επενδύσεις ύψους 207 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία. Παράλληλα, οι ΗΠΑ θα κινητοποιήσουν κεφάλαια μέσω ενός ειδικού Ταμείου Επενδύσεων για την Ανασυγκρότηση, χωρίς όμως να προσδιορίζεται το ακριβές ποσό.