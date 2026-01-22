Στη Μόσχα οι άνθρωποι του Τραμπ: Γουίτκοφ και Κούσνερ στο ίδιο τραπέζι με Πούτιν

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, ο Τζάρεντ Κούσνερ, έφθασαν απόψε, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, στη Μόσχα για συνομιλίες με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τους Αμερικανούς απεσταλμένους στη Μόσχα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο, προερχόμενο από την Ελβετία όπου Γουίτκοφ και Κούσνερ είχαν μεταβεί για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA Novosti.

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε στο τέλος της Συνόδου στο Νταβός ότι πρόκειται να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του. Αν και δεν διευκρίνισε πού και αν θα είναι εκ του σύνεγγυς, ενδέχεται να αναφερόταν στη συνάντηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στη Μόσχα ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο και τους απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ακόμη, σημείωσε επίσης ότι θα συναντήσει σε λίγη ώρα τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την πεποίθηση πως «νομίζω ότι βρίσκονται κοντά» (σ.σ. στη συμφωνία ειρήνης).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γουίτκοφ από το Νταβός σημείωσε: «Πιστεύω ότι μένει να διευθετηθεί μόνο ένα σημείο (για την Ουκρανία), έχουμε συζητήσει πολλές εκδοχές αυτού του σημείου και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διευθετηθεί. Αν και οι δύο πλευρές θέλουν να το επιλύσουν, θα το επιλύσουμε».

Νωρίτερα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι εκτιμά τις διπλωματικές προσπάθειες του Στιβ Γουίτκοφ για να τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του. Το Κρεμλίνο επεσήμανε ότι μετά τη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο θα ενημερώσει τους δημοσιογράφους για τις συνομιλίες. «Δεν θα θέλαμε να σχολιάσουμε την τρέχουσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων, κυρίως ενόψει της άφιξης του Γουίτκοφ στη Μόσχα και της συνάντησής του με τον Πούτιν», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, τόνισε: «Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ρώσος πρόεδρος εκτιμά πολύ τις ειρηνευτικές προσπάθειες του προέδρου Τραμπ προσωπικά και της ομάδας του, περιλαμβανομένου του ειδικού απεσταλμένου Γουίτκοφ (…) Χαιρετίζουμε αυτές τις προσπάθειες και την αποτελεσματικότητά τους».