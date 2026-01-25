Αποκάλυψη Ρώσου αξιωματούχου: Ανοιχτή πρόσκληση Πούτιν σε Τραμπ να επισκεφθεί τη Μόσχα

Ανοιχτή πρόσκληση να επισκεφθεί τη Μόσχα έχει απευθύνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν προς τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο ρωσικό πρακτορείο TASS ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριάμπκοφ.



Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ριάμπκοφ, η πρόσκληση απευθύνθηκε κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Άνκορατζ της Αλάσκας και εξακολουθεί να ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει πρόοδος στην αντιμετώπιση των ουσιαστικών ζητημάτων που, όπως είπε, βρίσκονται στη βάση της παγκόσμιας κρίσης.



«Φυσικά, έγινε πρόσκληση στο Άνκορατζ προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί τη Ρωσική Ομοσπονδία», σημείωσε ο Σεργκέι Ριάμπκοφ, προσθέτοντας: «όπως και με άλλες φόρμουλες επικοινωνίας μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ, η θέση μας παραμένει σταθερή: θα πρέπει να φτάσουμε στην ουσία και στη συνέχεια να βρούμε τον τόπο της επόμενης συνάντησης».

Η ισχύς της Ρωσίας

Στην ίδια συνέντευξη, η οποία πρόκειται να δημοσιευθεί στο σύνολό της αύριο, Δευτέρα, από το πρακτορείο TASS, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «η Ρωσία δεν μπορεί να εκφοβιστεί», επισημαίνοντας παράλληλα πως «η εθνική ασφάλεια της χώρας είναι 100% εγγυημένη».



«Τελικά, αυτά είναι ερωτήματα για την αμερικανική κυβέρνηση. Επαναλαμβάνω, η ασφάλειά μας είναι 100% εγγυημένη. Αλλά αν θέλουν να προσπαθήσουν να μας εκφοβίσουν ή με κάποιο τρόπο να μας αναγκάσουν να δικαιολογηθούμε, κανένα από τα δύο δεν θα λειτουργήσει. Στη δεύτερη περίπτωση, επειδή δεν υπάρχουν λόγοι για αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ριάμπκοφ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν η Μόσχα γνώριζε σε ποια «μυστικά όπλα» είχε αναφερθεί ο Αμερικανός πρόεδρος.



Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει στο παρελθόν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν οπλικά συστήματα άγνωστα στον υπόλοιπο κόσμο, κάνοντας αναφορά στη χρήση ηχητικών όπλων από την Ουάσινγκτον στη Βενεζουέλα.



Ο Ριάμπκοφ κατέληξε λέγοντας ότι η ρωσική πλευρά «διαθέτει μια ουσιαστική βάση τεκμηρίωσης που περιγράφει τους κανόνες για τη χρήση πυρηνικών όπλων και άλλων όπλων τεχνολογίας σε διάφορες καταστάσεις».