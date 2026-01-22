Ζελένσκι από Νταβός: «Σχεδόν έτοιμα τα έγγραφα για τον τερματισμό του πολέμου»

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μίλησε εκτάκτως από το Νταβός, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ «πολύ σημαντική». Όπως είπε, η Ουκρανία θα χρειαστεί την υποστήριξη των ΗΠΑ για να επιτευχθεί ειρήνη, ενώ η Ευρώπη μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο αλλά «χρειάζεται χρόνο».

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι τα έγγραφα που στοχεύουν στον τερματισμό του πολέμου «είναι σχεδόν έτοιμα». «Συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο Τραμπ και οι ομάδες μας εργάζονται σχεδόν καθημερινά. Δεν είναι απλό». Ο Ουκρανός ηγέτης ανακοίνωσε ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας και θα γίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αύριο, Παρασκευή (23/1) και μεθαύριο, Σάββατο (24/1).

Ο Ουκρανός πρόεδρος ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία και ζήτησε μια ισχυρή Ευρώπη, προσθέτοντας ότι η ήπειρος χρειάζεται μια ανεξάρτητη Ουκρανία που μελλοντικά θα μπορεί να υπερασπιστεί και άλλες χώρες.

Στην αρχή της ομιλίας του, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ, συγκρίνοντάς την με την κατάσταση της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι ενώ ο Μαδούρο περιμένει δίκη στη Νέα Υόρκη, ο Πούτιν όχι.

Τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει «καμία πραγματική πρόοδος» για τη δημιουργία δικαστηρίου κατά της ρωσικής επιθετικότητας, παρά τις «πολλές συναντήσεις», και διερωτήθηκε αν το πρόβλημα είναι θέμα «χρόνου ή πολιτικής βούλησης».

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τους ηγέτες που δούλεψαν για εγγυήσεις ασφαλείας, όπως τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, για τις δεσμεύσεις τους σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις. «Όλοι είναι πολύ θετικοί, αλλά πάντα υπάρχει ένα "αλλά". Χρειάζεται το backstop του Προέδρου Τραμπ», πρόσθεσε.

Σχετικά με πιθανή κατάπαυση του πυρός, τόνισε ότι δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη backstop με τις ΗΠΑ, κάτι απαραίτητο. «Γιατί ο Πρόεδρος Τραμπ να σταματήσει τα δεξαμενόπλοια του σκιώδους στόλου και να κατάσχει πετρέλαιο, όταν η Ευρώπη δεν το κάνει;», διερωτήθηκε. Εξήγησε ότι το πετρέλαιο που διακινείται κατά μήκος των ευρωπαϊκών ακτών χρηματοδοτεί τον ρωσικό πόλεμο.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται δικές της ένοπλες δυνάμεις και δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στο ΝΑΤΟ, καθώς «κανείς δεν έχει δει τη συμμαχία εν δράσει». «Το ΝΑΤΟ υπάρχει χάρη στην πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ θα παρέμβουν. Αλλά τι γίνεται αν δεν το κάνουν;», αναρωτήθηκε.

Μιλώντας για την άμυνα της Ευρώπης, σημείωσε ότι ορισμένες χώρες αρχίζουν να επενδύουν περισσότερο στην ασφάλεια, αλλά η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό της. Ανέφερε ότι πολλές χώρες δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους για 2,5% στον τομέα της άμυνας, μέχρι που πιέστηκαν από τον Τραμπ. «Τι μήνυμα στέλνει αυτό στον Πούτιν και στην Κίνα;», σημείωσε.

«Η Ευρώπη παραμένει κατακερματισμένο τοπίο»

Ο Ουκρανός ηγέτης τόνισε ότι η αποστολή 40 στρατιωτών για την προστασία της Γροιλανδίας είναι ανεπαρκής και πρόσθεσε: «Η Ουκρανία θα μπορούσε να προστατέψει τη Γροιλανδία. Ξέρουμε πώς να πολεμάμε εκεί. Αν ήμασταν στο ΝΑΤΟ, θα λύναμε το πρόβλημα, αλλά δεν είμαστε».

Συνέχισε επισημαίνοντας την αποτυχία Ευρώπης και ΗΠΑ να σταματήσουν εταιρείες από την πώληση εξαρτημάτων πυραύλων στη Ρωσία. «Η Ευρώπη δεν λέει τίποτα, η Αμερική σχεδόν τίποτα, και ο Πούτιν κατασκευάζει πυραύλους», ανέφερε. Ζήτησε περισσότερη υποστήριξη και τήρηση της διπλωματικής γραμμής, καταγγέλλοντας «ατελείωτες εσωτερικές διαφωνίες» που εμποδίζουν τις ευρωπαϊκές χώρες να βρουν λύσεις.

Ο Ζελένσκι κατέληξε λέγοντας ότι «Αντί να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην υπεράσπιση της ελευθερίας σε όλο τον κόσμο, ειδικά όταν η προσοχή της Αμερικής στρέφεται αλλού, η Ευρώπη φαίνεται χαμένη, η Ευρώπη παραμένει ένα όμορφο αλλά κατακερματισμένο καλειδοσκόπιο μικρών και μεσαίων δυνάμεων προσπαθώντας να πείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αλλάξει, αλλά δεν θα αλλάξει», και πως οι μεγάλες δυνάμεις δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. «Η Αμερική αλλάζει γρήγορα, πώς μπορεί η Ευρώπη να συμβαδίσει;» κατέληξε