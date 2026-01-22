Γκίλφοϊλ από το Νταβός: Ανάχωμα στη Ρωσία η Ελλάδα – Τι είπε για επίσκεψη Τραμπ

Σε μια παρέμβαση με ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ξεδίπλωσε από το Νταβός τη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ για την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Μιλώντας στο Axios, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ λειτούργησε ως «δίαυλος καθησυχασμού» για τους Ευρωπαίους ηγέτες, τοποθετώντας παράλληλα την Ελλάδα στο επίκεντρο του ενεργειακού χάρτη της γηραιάς ηπείρου.

Το κεντρικό μήνυμα της Γκίλφοϊλ ήταν σαφές. Ότι για την αμερικανική ενεργειακή στρατηγική η Ελλάδα αποτελεί το σημείο εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Η αύξηση των BCM (δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα) φυσικού αερίου που θα προωθείται μέσω της Ελλάδας προς την Ανατολική Ευρώπη αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στον τομέα της ενέργειας για την περιοχή των Βαλκανίων. «Θέλουμε να προχωρήσουμε σε επιθετική επαναπροώθηση της ρωσικής και κινεζικής επιρροής στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ήταν και παραμένει ο στρατηγικός σύμμαχος-κλειδί των ΗΠΑ.

Απαντώντας στις ανησυχίες για το αν η Ευρώπη ανταλλάσσει την ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία με εκείνη από τις ΗΠΑ, η Γκίλφοϊλ ήταν κατηγορηματική: «Δεν πιστεύω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα απειλούσε ποτέ την Ευρώπη κλείνοντας την κάνουλα της ενέργειας. Ο κόσμος ζητάει ενεργειακή ανεξαρτησία και εμείς την εγγυόμαστε».

Η Γροιλανδία ως επενδυτική ευκαιρία και το «πάγωμα» των δασμών

Η Γκίλφοϊλ επιχείρησε να αποσυνδέσει την ένταση για το ζήτημα της Γροιλανδίας από τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ. Χαρακτήρισε την τριβή ως «Greenland friction» που δεν πρέπει να εμποδίζει τις μεγάλες συμφωνίες, ενώ παρουσίασε το θέμα της Αρκτικής ως ευκαιρία για κοινές επενδύσεις στην εξόρυξη κρίσιμων ορυκτών, όπου οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Παράλληλα, μετέφερε τα ευχάριστα νέα για τις αγορές, επιβεβαιώνοντας ότι ο Πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να «παγώσει» τους δασμούς που επρόκειτο να επιβληθούν την 1η Φεβρουαρίου, κίνηση που χαρακτήρισε ως δείγμα «καλής θέλησης» της Ουάσιγκτον.

Εορτασμοί για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ και πιθανή επίσκεψη Τραμπ

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές της Γκίλφοϊλ στην εσωτερική κατάσταση στην Ελλάδα. Όπως δήλωσε, το κλίμα για τον Ντόναλντ Τραμπ είναι εξαιρετικά ένθερμο, ενώ προανήγγειλε μεγάλες εκδηλώσεις για την επερχόμενη 4η Ιουλίου, όπου θα εορταστούν στην Ελλάδα τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ.

Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα στο εγγύς μέλλον, μια κίνηση που θα σφραγίσει τη στενή συνεργασία των δύο χωρών.

Το σχόλιο για τον Γκάβιν Νιούσομ

Τέλος, η Γκίλφοϊλ δεν απέφυγε την ερώτηση για τον πρώην σύζυγό της και νυν Κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ. «Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν θα προχωρήσει στην υποψηφιότητά του για την προεδρία», ανέφερε, παραδεχόμενη ότι γνωρίζει καλά πως ο Νιούσομ επιθυμεί διακαώς να διεκδικήσει το χρίσμα.