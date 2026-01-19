Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Θέλουμε ανοιχτό διάλογο με την Τουρκία για σταθερότητα στην περιοχή»

Την ανάγκη να υπάρχει διάλογος με την Τουρκία προκειμένου να διατηρείται η σταθερότητα στην περιοχή, τόνισε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με ορίζοντα τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο στην Άγκυρα.

«Όσον αφορά την Τουρκία προφανώς θέλουμε να έχουμε ανοιχτό διάλογο και επικοινωνία. Τα καλά νέα είναι ότι έχω στενή προσωπική σχέση με τον πρέσβη που έχει ορίσει ο πρόεδρος στη Τουρκία, τον Τομ Μπάρακ», τόνισε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Επικοινωνούμε τακτικά και νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύ ωφέλιμο για τα συμφέροντα των χωρών μας. Έχουμε αυτή τη σχέση, έχουμε συνεργαστεί για χρόνια. Γνωριζόμαστε. Εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον και πιστεύω ότι αυτό μόνο ωφελεί την Ελλάδα και την Τουρκία, να υπάρχει αυτή η σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να μπορεί να διευκολύνεται ο ανοιχτός διάλογος και γενικότερα η σταθερότητα στην περιοχή, που είναι εξαιρετικά σημαντικό», σημείωσε η Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Αθήνα.