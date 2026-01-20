Ο Ερντογάν βρέθηκε στο παρκέ με τον θρύλο του ΝΒΑ Σακίλ Ο’Νιλ

Συνάντηση έκπληξη στο παρκέ είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον άλλοτε αστέρα του NBA, Σακίλ Ο’Νίλ.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος κοινοποίησε στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες με τον 53χρονο θρυλικό μπασκετμπολίστα του ΝBA Σακίλ Ο’Νιλ.

Ο Ερντογάν και ο Σακίλ Ο’Νιλ, όντας χαμογελαστοί και σε χαλαρή διάθεση, αντάλλαξαν υπογεγραμμένες μπάλες του μπάσκετ για δώρα, ενώ και οι δύο φορούσαν αθλητικά, γεγονός που μαρτυράει ότι ίσως είχαν προηγηθεί και κάποια σουτ πριν τις φωτογραφίες.

Η συνάντηση που έγινε viral στην Τουρκία πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη.