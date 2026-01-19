Μητσοτάκης - Ερντογάν: «Κλειδώνει» εντός της εβδομάδας η ημερομηνία

Εντός της εβδομάδας αναμένεται, εκτός απροόπτου, να οριστικοποιηθεί η ημερομηνία του σε εκκρεμότητα εδώ και μήνες Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος και Τουρκίας, που θα πραγματοποιηθεί επί τουρκικού εδάφους. Κατ' ουσίαν αναζητείται μία κοινή διαθέσιμη ημερομηνία από την 1η έως τις 11 Φεβρουαρίου, καθώς στις 12 ο πρωθυπουργός μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ και την επομένη ξεκινά το τριήμερο της ετήσιας Διάσκεψης Ασφάλειας του Μονάχου, υποχρέωση, που βρίσκεται στο καλεντάρι του Κυριάκου Μητσοτάκη, αν και ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί σε περίπτωση, που απαιτηθεί η ευελιξία να γίνει εκείνο το τριήμερο το ελληνοτουρκικό ραντεβού κορυφής.

Αν και στην Αθήνα αντιλαμβάνονται ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν θα πρέπει να καλλιεργούνται υψηλές προσδοκίες για έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τη μείζονα διαφορά της οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, αυτό δεν απομειώνει ούτε στο ελάχιστο τη σημασία αλλά και τη χρησιμότητα της επερχόμενης συνάντησης.

Υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος επισημαίνει ότι σε μία περίοδο με πολλαπλές κρίσεις στην ευρύτερη περιοχή, Αθήνα και Άγκυρα θέλουν να αποδείξουν ότι διατηρούν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας, ούτως ώστε να μην προσελκύσουν αχρείαστη, διεθνή προσοχή στην ευαίσθητη περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.