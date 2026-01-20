Σε θετικό κλίμα ο 5ος γύρος του Πολιτικού Διαλόγου Ελλάδας - Τουρκίας

Η Ελληνίδα αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, συναντήθηκαν στην Αθήνα σήμερα Τρίτη 20 Ιανουαρίου και πραγματοποίησαν τον 5ο γύρο διμερών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του Πολιτικού Διαλόγου που έχει θεσπιστεί μεταξύ των δύο χωρών από το 2023.

Οι δύο αναπληρωτές υπουργοί συζήτησαν διάφορες πτυχές των διμερών σχέσεων, εξέτασαν τις εξελίξεις από την προηγούμενη συνεδρίαση του Πολιτικού Διαλόγου, που είχε λάβει χώρα στην Άγκυρα τον Ιούνιο του 2025, και αντάλλαξαν εκτενώς απόψεις για τις πρόσφατες εξελίξεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές εξέτασαν και τις προετοιμασίες αναφορικά με το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, το οποίο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Τουρκία το προσεχές διάστημα.

Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν εκ νέου τη δέσμευσή τους για περαιτέρω ενίσχυση των τομέων διμερούς και διεθνούς συνεργασίας.