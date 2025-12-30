Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι σχέσεις ΗΠΑ–Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες – Το μήνυμα για το 2026

Με ένα πρωτοχρονιάτικο μήνυμα υψηλού συμβολισμού και έντονου πολιτικού αποτυπώματος, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έκανε τον απολογισμό των δύο πρώτων μηνών της θητείας της, εκπέμποντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα περαιτέρω εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων το 2026.

Μέσα από ένα μαγνητοσκοπημένο βίντεο στα social media, συνοδευόμενο από φωτογραφίες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης, τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, αλλά και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Αμερικανίδα πρέσβης παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τόνισε ότι από την πρώτη ημέρα εργάζεται για την υλοποίηση του οράματος και των προτεραιοτήτων του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι οι σχέσεις ΗΠΑ–Ελλάδας βρίσκονται στο ισχυρότερο σημείο τους. Αναφέρθηκε σε «ιστορικές συμφωνίες» στον τομέα του LNG, σε πρωτοβουλίες καινοτομίας, αλλά και στη διεύρυνση της συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, η άμυνα, το εμπόριο, η ναυτιλία, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υπογραφή της διακήρυξης οικονομικής ασφάλειας ΗΠΑ–Ελλάδας, στη φιλοξενία Αμερικανών υπουργών στην Αθήνα και στην αναβάθμιση του σχήματος συνεργασίας 3+1 (Ισραήλ, Κύπρος Ελλάδα + Ηνωνένες Πολιτείες), επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό χαρακτήρα της ελληνοαμερικανικής σχέσης.

Κοιτάζοντας προς το 2026, η πρέσβης έδωσε έμφαση στον εορτασμό των 250 ετών από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα, ως γενέτειρα της δημοκρατίας, έχει ξεχωριστή θέση σε αυτή την επέτειο. Όπως τόνισε, το επόμενο έτος θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για μια νέα ώθηση στις κοινές δημοκρατικές αξίες και στη στρατηγική σύμπραξη των δύο χωρών.