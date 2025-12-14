Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Μπορώ να ζήσω το αμερικανικό όνειρο στην Ελλάδα - Δηλώνει ερωτευμένη με τη χώρα

Η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, βρίσκεται στην Αθήνα μόλις έναν μήνα, αλλά ήδη έχει καταφέρει να κλέψει τις εντυπώσεις, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τη χώρα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Grace, όπου φωτογραφήθηκε στην πρεσβευτική της κατοικία, η Αμερικανίδα Πρέσβης εκμυστηρεύεται τις πρώτες της εμπειρίες και εντυπώσεις, δηλώνοντας ότι ζει ένα όνειρο.

Το Αμερικανικό Όνειρο στην Αθήνα

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ χαρακτήρισε τη θητεία της ως Πρέσβειρα στη γενέτειρα της Δημοκρατίας ως «μία από τις μεγαλύτερες τιμές και προνόμια της ζωής» της, τονίζοντας ότι η παραμονή της στην Αθήνα αποτελεί την εκπλήρωση ενός προσωπικού ονείρου:

«Μπορώ να ζήσω και να πραγματοποιήσω το αμερικανικό όνειρο μου εδώ, στην Αθήνα. Κι αυτό σημαίνει τα πάντα για εμένα.»

Η Πρέσβης αναφέρθηκε επίσης στον ισχυρό της δεσμό με την Ελλάδα, που κρατάει χρόνια, από τότε που κάλυπτε τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC News και σπούδαζε ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Davis. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι βρίσκομαι εδώ, στον τόπο όπου γεννήθηκε ο πολιτισμός. Είναι ένα σπουδαίο συναίσθημα. Αλήθεια!», πρόσθεσε.

Η θερμή υποδοχή και η υπόσχεση

Η Γκιλφόιλ μίλησε με θερμά λόγια για την υποδοχή που είχε από τους Έλληνες, δηλώνοντας ότι: «Οι Έλληνες με έχουν υποδεχθεί πολύ θερμά, με έχουν αγκαλιάσει και έχουν δείξει αγάπη σε μένα και στην οικογένειά μου.»

Απευθυνόμενη στους εκατομμύρια Ελληνοαμερικανούς, των οποίων αναγνωρίζει τη συμβολή στην αμερικανική κουλτούρα, υποσχέθηκε: «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να τιμώ κάθε μέρα τη χώρα μου, την Ελλάδα και, φυσικά, τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που με έφερε σε αυτόν τον αγαπημένο τόπο. Θα ανταποδίδω, θα φροντίζω τους ανθρώπους της χώρας και θα τιμώ την υποδοχή μου με την αφοσίωση και το σεβασμό μου.»

Οι αξίες που κάνουν τους Έλληνες ξεχωριστούς

Ερωτηθείσα για το τι κάνει τους Έλληνες και τη χώρα ξεχωριστούς, η Πρέσβης τόνισε τις ελληνικές αξίες, την αγάπη για την οικογένεια, τα παιδιά και τη θρησκεία, τη ζεστασιά, τη στοργή, την αυθεντικότητα και τη γεμάτη ζωή διάθεση των Ελλήνων.

«Πρόκειται για μία από τις καλύτερες κουλτούρες που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Το εξαιρετικό φαγητό, οι υπέροχες αγκαλιές, η μεγάλη αγάπη, η ζεστασιά, η γενναιοδωρία, οι άνθρωποι που ανοίγουν το σπίτι τους και σε προσκαλούν στο τραπέζι τους απευθείας από την καρδιά τους… θεωρώ αυτά τα χαρακτηριστικά πολύ ξεχωριστά και μοναδικά, για τα οποία οι Έλληνες και οι Ελληνοαμερικανοί πρέπει να είναι υπερήφανοι», κατέληξε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.