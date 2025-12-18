Σπορ Μπάσκετ Euroleague Παναθηναϊκός Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle)

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στις εξέδρες του ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός–Χάποελ Τελ Αβίβ (pics)

Η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για να δει το ματς του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη EuroLeague.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο γεμάτο κλειστό Telecom Center Athens για την 17η αγωνιστική της EuroLeague.

Η παρουσία της στα court seats ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, ενώ είναι γνωστή για το ενδιαφέρον της προς το μπάσκετ. Η Αμερικανίδα πρέσβης έχει παρευρεθεί και σε άλλους αγώνες στη χώρα μας, σε δύο περιπτώσεις, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε αγώνες του Ολυμπιακού κόντρα στη Παρί και τη Ζαλγκίρις.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο ΟΑΚΑ/ Eurokinissi
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο ΟΑΚΑ/ Eurokinissi
