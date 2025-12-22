Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο ΥΠΕΝ: Ενέργεια, LNG και Κάθετος Διάδρομος στο επίκεντρο για το 2026

Στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρέθηκε το πρωί η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο πλαίσιο των επαφών της με μέλη της κυβέρνησης. Η Αμερικανίδα πρέσβειρα άκουσε με εμφανή ενθουσιασμό τα κάλαντα μαζί με τον υπουργό Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σε μια συνάντηση με εορταστικό τόνο στην αρχή, αλλά με ξεκάθαρο πολιτικό και γεωστρατηγικό βάθος στη συνέχεια.

Ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε το 2025 «έτος καμπής» για τη χώρα, τονίζοντας ότι οι ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν και δρομολογήθηκαν ενισχύουν τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, προσελκύουν επενδύσεις και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. «Η Ελλάδα δεν είναι πια απλός παρατηρητής, αλλά παίκτης», ήταν το σαφές μήνυμα.

Ο Κάθετος Διάδρομος και οι αμερικανικοί κολοσσοί

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου, που μετατρέπει τη χώρα σε πύλη ενεργειακής ασφάλειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο κ. Παπασταύρου απαρίθμησε τις κομβικές εξελίξεις:

την πρώτη ερευνητική γεώτρηση από τις ExxonMobil, Energean και HelleniQ Energy,

καθώς και την ανάληψη δικαιωμάτων έρευνας νοτίως της Κρήτης από τη Chevron.

«Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα του κοινού βηματισμού Ελλάδας – ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα», σημείωσε, δείχνοντας ξεκάθαρα προς την Ουάσιγκτον.

3+1, Ισραήλ και απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρωτοβουλία 3+1 και στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ισραήλ, με τον υπουργό να υπογραμμίζει ότι ο άξονας Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, με την παρουσία των ΗΠΑ, «χτίζεται πάνω στην άμυνα και την ενέργεια».

Ο κ. Παπασταύρου μίλησε ακόμη για κοινό όραμα Μητσοτάκη – Ντόναλντ Τραμπ για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, προαναγγέλλοντας ότι το 2026 ο Κάθετος Διάδρομος θα ενισχυθεί περαιτέρω, συμβάλλοντας –όπως είπε– στην ανάπτυξη αλλά και τη σταθερότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το μήνυμα της Ουάσιγκτον

Από την πλευρά της, η κ. Γκιλφόιλ έστειλε καθαρό σήμα στήριξης, δηλώνοντας ότι η ενέργεια βρίσκεται «στην καρδιά της σχέσης Ελλάδας – ΗΠΑ» και αποτελεί ραχοκοκαλιά για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Τόνισε ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται σε περιφερειακό και διεθνή ενεργειακό παίκτη και προανήγγειλε περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της ως hub διαμετακόμισης αμερικανικού LNG το 2026. Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ελλάδα για την επίτευξη νέων, φιλόδοξων ενεργειακών στόχων.