Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη Βουλή - Το κόκκινο τριαντάφυλλο και ο ασημένιος δίσκος

Επιθυμοτυπική επίσκεψη στη Βουλή πραγματοποίησε το μεσημέρι της Τετάρτης (3/12) η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η συνάντησή εντάσσεται στο πλαίσιο των εθιμοτυπικών συναντήσεων που έχουν οι εκάστοτε νέοι πρέσβεις με την πολιτειακή ηγεσία της χώρας.

Την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υποδέχθηκε στην κεντρική είσοδο ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος γνωστός για την ευγένεια και τους καλούς του τρόπους την περίμενε με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο ανα χείρας.

Η πρέσβης χαιρέτησε τους υπαλλήλους της Βουλής και τους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί, λέγοντας «καλησπέρα» στα ελληνικά.

Η συνάντησή τους διήρκεσε περίπου μισή ώρα, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής δώρισε στην αμερικανίδα πρέσβη ένα μαντήλι, έναν ασημένιο δίσκο, καθώς και μια γραβάτα για τον γιο της.

Αποχωρώντας από τη Βουλή, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν δίστασε να σταθεί και να φωτογραφηθεί με δημοσιογράφους.