Κούρσα εντυπώσεων, λόγω Κίμπερλι, από τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία

Η έντονη κινητικότητα, που καταγράφεται εσχάτως στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι σαφές ότι επηρεάζει και τα ελληνοτουρκικά.

Κάτι περισσότερο από ένα μήνα μετά τη συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη και του Χακάν Φιντάν στο περιθώριο του Συμβουλίου των Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Λουξεμβούργο, οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδος και Τουρκίας αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου τις επόμενες ώρες, καθώς αμφότεροι θα συμμετάσχουν τόσο στη σημερινή Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, όσο και στην αυριανή Σύνοδο του ΟΑΣΕ στη Βιέννη.

Μεταξύ άλλων από την κυβέρνηση μεταδίδεται ότι εντός του μήνα ο κ. Γεραπετρίτης θα κάνει τις επίσημες βολιδοσκοπήσεις για το σχήμα 5Χ5 στην Ανατολική Μεσόγειο, αρχής γενομένης από τον Κύπριο ομόλογο του, Κωνσταντίνο Κόμπο, ο οποίος επίσης θα συμμετάσχει στις δύο προαναφερθείσες συνεδριάσεις.

Εξάλλου, στο τραπέζι βρίσκεται πάντα η εκκρεμότητα του ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν, που σύμφωνα με μία σχολή σκέψης στην ελληνική πρωτεύουσα θα επιβεβαίωνε πως Αθήνα και Άγκυρα μπορούν να έχουν μία λειτουργική σχέση, παρά τη δεδομένη διαφορά των δύο χωρών και σε μία συγκυρία, που το ελληνικό βέτο σε ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαικό αμυντικό πρόγραμμα SAFE έχει ενοχλήσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Καίτοι είναι σαφές πως σε αυτή τη φάση η πραγματοποίηση ενός τέτοιου ραντεβού δεν αποτελεί προτεραιότητα για καμία από τις δύο ακτές του Αιγαίου, αυτό μπορεί να γίνει νωρίτερα από ό,τι προδίδει η περιρρέουσα ατμόσφαιρα σύμφωνα με υψηλόβαθμο κυβερνητικό αξιωματούχο.

Την ίδια ώρα, πάντως, οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, για τα Ελληνοτουρκικά και την κατά τον ίδιο επιθυμία των ΗΠΑ να φέρει πιο κοντά τις δύο χώρες προκάλεσαν αμηχανία στην Αθήνα.

Το «ουδέν σχόλιο» του Παύλου Μαρινάκη στο briefing της προηγούμενης Δευτέρας, αλλά και η υπόμνηση του κυβερνητικού εκπροσώπου πως «η Ελλάδα ασκεί χωρίς εκπτώσεις την εξωτερική της πολιτική» είναι ενδεικτικά του σκεπτικισμού της Αθήνας έναντι των λεγομένων του κ. Μπάρακ.

Έμπειρος παράγοντας περί τα ελληνοτουρκικά μου επεσήμανε ότι εσχάτως καταγράφεται ένας ιδιότυπος ανταγωνισμός ανάμεσα σε πρόσωπα του περιβάλλοντος Τραμπ, που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή και….βιάζονται να αποδείξουν ότι μπορούν να φέρουν χειροπιαστά αποτελέσματα στο δημοφιλές για τη νέα αμερικανική διακυβέρνηση πεδίο της επίλυσης διεθνών διαφορών. Ίσως κάτι που εν τέλει συνδέεται και με την άφιξη της υπερδραστήριας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα.

Η ίδια πηγή σημειώνει με νόημα πως σε τέτοιες περιπτώσεις είναι δυσδιάκριτα τα όρια ανάμεσα στη διατύπωση προσωπικών θέσεων και σε μία σαφώς οριοθετημένη κυβερνητική επιλογή. Άλλωστε, το ίδιο πρόσωπο επικαλείται την πρόσφατη πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για το φόρουμ διαλόγου στην Ανατολική Μεσόγειο, γνωστό και ως 5Χ5 για να επιχειρηματολογήσει πως Αθήνα και Άγκυρα έχουν ήδη ενεργούς απ ευθείας διαύλους επικοινωνίας.