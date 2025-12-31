Σταύρος Παπασταύρου: Το 2025 ως χρονιά-ορόσημο για ενέργεια, περιβάλλον και «τάξη» στη δόμηση

Με απολογιστικό αλλά ξεκάθαρα πολιτικό τόνο, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κλείνει το 2025, κάνοντας λόγο για μια χρονιά-ορόσημο για την ενέργεια, το περιβάλλον και τη χωροταξία. Μέσα από ανάρτησή του στα social media, ο Σταύρος Παπασταύρου παρουσιάζει το αφήγημα μιας «γεμάτης πρωτοβουλίες» χρονιάς, με το βλέμμα στραμμένο τόσο στη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας όσο και στην καθημερινότητα των πολιτών.



Σύμφωνα με τον υπουργό, οι δράσεις του ΥΠΕΝ το 2025 κινούνται σε τρεις κεντρικούς άξονες: την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, την ουσιαστική προστασία του φυσικού πλούτου – θάλασσες, δάση, περιβάλλον – και την επιβολή τάξης στους όρους δόμησης, με έμφαση στη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα. Με άλλα λόγια, ενέργεια, περιβάλλον και χωροταξία μπαίνουν στο ίδιο κάδρο, χωρίς αστερίσκους.



Ο Σταύρος Παπασταύρου δεν παραλείπει να αναφερθεί στη συλλογική δουλειά που έγινε στο υπουργείο, ευχαριστώντας δημόσια τους υφυπουργούς, τους γενικούς γραμματείς, τα στελέχη του ΥΠΕΝ και των εποπτευόμενων φορέων. Όπως σημειώνει, όλοι μαζί υλοποίησαν «με συνέπεια» το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέα Δημοκρατία και του Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας έμφαση στη συνέχεια και τη σταθερότητα των πολιτικών επιλογών.



Το μήνυμα για το 2026 είναι εξίσου σαφές: καμία χαλάρωση. Το υπουργείο δηλώνει έτοιμο να συνεχίσει «ακόμη πιο δυναμικά», με αυτοπεποίθηση και στόχο ένα «πιο ασφαλές, ισχυρό και βιώσιμο αύριο». Πρόκειται για μια αποτύπωση της κυβερνητικής γραμμής που θέλει την πράσινη μετάβαση να συνδυάζεται με ενεργειακή ασφάλεια, επενδύσεις και κανόνες – όχι συνθήματα.



Σε πολιτικό επίπεδο, ο απολογισμός αυτός λειτουργεί και ως προαναγγελία: το 2026 δεν έρχεται ως χρονιά πειραματισμών, αλλά ως συνέχεια μιας στρατηγικής που ,σύμφωνα με το ΥΠΕΝ , ήδη αποδίδει. Και αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα που εκπέμπεται, λιγότερα λόγια, περισσότερη εφαρμογή.