Χρονιά τεκτονικών αλλαγών στην ενέργεια το 2026

⁠«Η ενέργεια βρίσκεται στον πυρήνα της σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών–Ελλάδας. Η ενέργεια δεν είναι απλώς κινητήριος μοχλός οικονομικής ανάπτυξης. Είναι η ραχοκοκαλιά της εθνικής ασφάλειας. Η θητεία μου στην Ελλάδα ξεκίνησε με το συνέδριο P-TEC, το οποίο έφερε κοντά σχεδόν 1.000 ηγέτες από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα από όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με στόχο τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη και τη μείωση της εξάρτησης της περιοχής από τη Ρωσία. Ήμασταν επίσης περήφανοι που συμμετείχαν 80 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ -αριθμός ρεκόρ για πρώτη φορά στην Ελλάδα- συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων υπουργών».



Με αυτά τα λόγια η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόϊλ, συνόψισε τη χρονιά που πέρασε και τη δυναμική που αναπτύσσει η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας, κατά τη χθεσινή επίσκεψη της στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μαθαίνω ότι στο μενού της διμερούς συνάντησης Παπασταύρου - Γκιλφόϊλ ήταν ο Κάθετος Διάδρομος, οι ενεργειακές συμφωνίες του P-TEC, αλλά κυρίως η ατζέντα του 2026 για την επιτάχυνση και υλοποίηση τους.

Καλή χρονιά διαφαίνεται… Για να δούμε.