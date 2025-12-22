Συνάντηση Μητσοτάκη - Αμπάς: «Μακροχρόνια ειρήνη και σεβασμός στο διεθνές δίκαιο»

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς είχε το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της επίσκεψής του σε Ραμάλα και Ιερουσαλήμ όπου θα έχει ραντεβού και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκινώντας τις δηλώσεις του εξέφρασε τα συλλυπητήρια του προς τον Μαχμούντ Αμπας για τους χιλιάδες νεκρούς της Γάζας, επανέλαβε την προσήλωση της Ελλάδας στο διεθνές δίκαιο και υπενθύμισε ότι η χώρα μας έχει συμβάλει σε όλες τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

«Αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα της παλαιστινιακής αρχής και ελπίζω να εγκαθιδρύσουμε μια μακροχρόνια ειρήνη και άπαντες πρέπει να δείξουμε βούληση για συνεργασία» είπε ο κ. Μητσοτάκης - ο πρώτος πρωθυπουργός που φθάνει στη Ραμάλα έπειτα από την επίτευξη της εκεχειρίας.

Ο Μαχμούντ Αμπάς ευχαρίστησε την Ελλάδα για την έως τώρα στήριξη της προς τον λαό της Παλαιστίνης και επανέλαβε ότι στο πλαίσιο της επιτάχυνσης του αμερικανικού σχεδίου θα πρέπει να αποσυρθούν όλες οι ισραηλινές δυνάμεις από την περιοχή.

Δείτε τις φωτογραφίες από τη συνάντηση Μητσοτάκη - Αμπάς

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

