Συνάντηση Χρυσοχοΐδη-Γκίλφοϊλ: «Διαχρονική η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ σε κρίσιμους τομείς ασφάλειας»

Την Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υποδέχθηκε την Τετάρτη (10/12) ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν την ισχυρή συνεργασία Αθήνας-Ουάσινγκτον σε θέματα ασφάλειας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, η προστασία των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων, καθώς και η κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια.

Ο υπουργός Προστασίας υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η Πρέσβειρα εξέφρασε την εκτίμησή της για το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας. Συζητήθηκε επίσης η πορεία υλοποίησης του Visa Waiver Program, που αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τις μετακινήσεις προς τις ΗΠΑ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη:

«Σήμερα υποδέχθηκα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη την Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η συνάντησή μας επιβεβαίωσε τη σταθερή και διαχρονική συνεργασία Ελλάδας και Η.Π.Α. σε κρίσιμους τομείς ασφάλειας. Από την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος έως την προστασία των συνόρων μας, που αποτελούν και εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τόνισα ότι η Ελλάδα παραμένει πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, με χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας και στενή συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές, ιδίως για ζητήματα που αφορούν τα Δυτικά Βαλκάνια.

Η Πρέσβειρα εξέφρασε την εκτίμησή της για το έργο και την αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ συζητήσαμε και για την υλοποίηση του Visa Waiver Program, μια πρωτοβουλία ιδιαίτερης σημασίας για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες που ταξιδεύουν στις Η.Π.Α..

Η συνεργασία των δύο Χωρών παραμένει ισχυρή και παραγωγική, με κοινό στόχο την ασφάλεια των πολιτών και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».