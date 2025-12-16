Αρραβώνας για τον Ντόναλντ Τραμπ Jr μετά την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Είπε το «ναι» η Μπετίνα Άντερσον

Τον αρραβώνα του μεγαλύτερου γιου του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με την Μπετίνα Άντερσον ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε παρευρισκόμενους κατά τη διάρκεια εορταστικού πάρτι στον Λευκό Οίκο το βράδυ της Δευτέρας (16/12).

Όπως αναφέρει δημοσίευμα των New York Times, η σχέση του 47χρονου Τραμπ Τζούνιορ με την κοσμική του Παλμ Μπιτς βρισκόταν στο επίκεντρο δημοσιευμάτων ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν είχαν δημοσιευτεί φωτογραφίες τους να κρατιούνται χέρι-χέρι. Λίγες ώρες αργότερα, η τότε αρραβωνιαστικιά του, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, είχε οριστεί από τον Πρόεδρο Τραμπ ως η επιλογή του για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος διοικεί τον Οργανισμό Τραμπ μαζί με τον αδελφό του Έρικ, έχει αναπτύξει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα αξιοποιώντας το οικογενειακό brand, ενώ το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται συχνά δημόσια στο πλευρό της Μπετίνα Άντερσον, μετά την επιστροφή του πατέρα του στον Λευκό Οίκο.

Τρίτος αρραβώνας του Τραμπ Τζούνιορ

Πρόκειται για τον τρίτο αρραβώνα του Τραμπ Τζούνιορ. Το 2005 είχε παντρευτεί τη Βανέσα στο Mar-a-Lago, με την οποία απέκτησε πέντε παιδιά, ενώ το διαζύγιό τους εκδόθηκε το 2018. Στη συνέχεια αρραβωνιάστηκε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία είχε έντονη παρουσία ως Ρεπουμπλικανική υποστηρίκτρια, συμμετέχοντας με ομιλίες στα συνέδρια του κόμματος το 2020 και το 2024.

Ήδη από το 2024 είχαν ενταθεί οι εικασίες για τη στενή σχέση του Τραμπ Τζούνιορ με την Άντερσον, η οποία είχε εντοπιστεί να κάθεται σε κοντινή απόσταση από το τότε αρραβωνιασμένο ζευγάρι στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών τον Ιούλιο.