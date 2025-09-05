Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με τον φακό στραμμένο πάνω της στο πάρτι πολυτελείας του GB News - Δείτε φωτογραφίες

Σε ένα λαμπερό πάρτι γεμάτο πολιτικές προσωπικότητες, επιχειρηματίες και αστέρες των media, το GB News γιόρτασε την επέκτασή του στις ΗΠΑ το βράδυ της Πέμπτης, με επίκεντρο την Ουάσινγκτον και το γνωστό Ned’s Club.

Ανάμεσα στους εκλεκτούς προσκεκλημένους, ήταν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle), η εκλεκτή του Ντόναλντ Τραμπ και ενεργό μέλος του ρεπουμπλικανικού χώρου, η οποία μοιράστηκε στιγμιότυπα της βραδιάς με τους διαδικτυακούς της φίλους.

«Μια τόσο ξεχωριστή βραδιά στην Ουάσινγκτον για τον εορτασμό της αμερικανικής παρουσίασης του βρετανικού GB News», έγραψε στην ανάρτησή της, συνοδεύοντας το μήνυμα με φωτογραφίες και ευχαριστώντας τους οικοδεσπότες για την υπέροχη υποδοχή.

Η παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη βραδιά δεν πέρασε απαρατήρητη. Πάντα κομψή, με αυτοπεποίθηση και γνώριμη άνεση μπροστά στα φλας, αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες του πάρτι.

Πέρα από την κοινωνική της παρουσία, η συμμετοχή της σε τέτοιες εκδηλώσεις επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο που συνεχίζει να διαδραματίζει στο πολιτικό και επικοινωνιακό τοπίο των Ρεπουμπλικανών.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο event παρευρέθηκαν πάνω από 500 VIPs, από τον πολιτικό, επιχειρηματικό και δημοσιογραφικό κόσμο, δίνοντας το «παρών» σε μια βραδιά που, εκτός από εορταστικό, είχε ξεκάθαρα και πολιτικό… «άρωμα».

