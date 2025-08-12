Η Κίμπερλι αδημονεί να έρθει στην Ελλάδα: Οι αναρτήσεις-ύμνος για τη χώρα μας

Μπορεί η έλευση της νέας πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα να πηγαίνει από αναβολή σε αναβολή -και από τα προσκόμματα που θέτουν οι Δημοκρατικοί- ωστόσο η Κίμπερλι Γκίλφοιλ παραμένει «ζεστή».

Με δυο αναρτήσεις της στο Instagram η νεοδιορισμένη πρέσβης δεν κρύβει την αδημονία της να έρθει στην Ελλάδα. Μπορεί το ελληνικό καλοκαίρι να βρίσκεται στο μέσο του αλλά η Κίμπερλι πιστεύει -και προφανώς θέλει να το ζήσει- πιστεύοντας το αξίωμα ότι «ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα δίνει επιπλέον 10 χρόνια ζωής» όπως έγραψε στην ιστορία στο Instagram της.

Η ιστορία είναι μια αναπαραγωγή από άλλο λογαριασμό με το μήνυμα ότι «οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα δίνει στη ζωή σου επιπλέον 10 χρόνια». Φαίνεται ένα νησί με λευκά σπίτια και μια εκκλησία.

Η δεύτερη ανάρτηση, επίσης μια αναπαραγωγή από άλλο λογαριασμό, εικονίζει αναμμένα κεριά σε μια παλιά, πέτρινη εκκλησία και μια εικόνα της Παναγίας βρεφοκρατούσας.

Η έγκριση του διορισμού της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα είναι σε εκκρεμότητα στη Γερουσία, όπως είναι ο διορισμός δεκάδων άλλων αξιωματούχων. Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο για να ακολουθήσει η εγκατάστασή της στην Ελλάδα.