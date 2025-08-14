Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η ανάρτηση-έκπληξη για την Θεοτόκο και το «Αγνή Παρθένε Δέσποινα» με τον Γαϊτάνο

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα μπορεί να μην έχει ακόμη λάβει το πράσινο φως από τη Γερουσία για να έρθει και να εγκατασταθεί στη χώρα μας, ωστόσο, δείχνει πως η Ελλάδα είναι μέσα στο μυαλό της.

Μετά τις πρόσφατες αναρτήσεις της στο Instagram, όπου η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ «εξυμνούσε» το ελληνικό καλοκαίρι και τα νησιά του Αιγαίου με τα λευκά σπίτια και τα όμορφα ξωκκλήσια, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου έκανε μια ακόμη αναφορά στην Ελλάδα και μάλιστα στην μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης.

Με αφορμή λοιπόν την Κοίμηση της Θεοτόκου, την Παρασκευή 15 Αυγούστου, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) ανέβασε ένα story στον λογαριασμό της, όπου απεικονίζεται μια εικόνα της Παναγίας, την οποία συνοδεύει με τον επιβλητικό ύμνο αφιερωμένο στην Παναγία, το «Αγνή Παρθένε Δέσποινα», με τη φωνή του Πέτρου Γαϊτάνου.

Τον Σεπτέμβριο ο διορισμός της

Έως την 1η Σεπτεμβρίου το Αμερικανικό κογκρέσο θα είναι κλειστό για τις καλοκαιρινές διακοπές. Μεταξύ των εκκρεμοτήτων που βουλευτές και γερουσιαστές είχαν πριν εγκαταλείψουν την Αμερικανική πρωτεύουσα ήταν και η ψηφοφορία στην ολομέλεια για την επικύρωση του διορισμού ορισμένων Αμερικανών πρέσβεων ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Μετά την ακρόαση της στις 9 Ιουλίου στην επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων της Γερουσίας, η υποψηφιότητα της Γκίλφοϊλ εγκρίθηκε με ψήφους 13 υπέρ και 9 κατά. Όπως γράψαμε και στο flash.gr, τόσο η κ. Γκίλφοϊλ όσο και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήλπιζαν ότι αυτό το θέμα θα είχε διευθετηθεί πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα, έτσι ώστε η κ. Γκίλφοϊλ να αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντα της στην Αθήνα το συντομότερο δυνατόν.

Όμως αυτό δεν έγινε, με τον πρόεδρο Τραμπ να είναι έξαλλος με τους Δημοκρατικούς όχι μόνο για το θέμα της κ. Γκίλφοϊλ αλλά και για όλους τους υπόλοιπους διορισμούς οι οποίοι βρίσκονται πλέον «στον αέρα» έως ότου επαναλειτουργήσει το Κογκρέσο. Μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση κατά του επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, καταγγέλλοντας «πολιτικό εκβιασμό» και χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά των Δημοκρατικών «εξοργιστική και άνευ προηγουμένου».