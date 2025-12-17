Αναχωρεί από την Ουάσιγκτον η πρέσβειρα της Ελλάδας, Κατερίνα Νασίκα

Αποχαιρετιστήρια δεξίωση προς τιμήν της Πρέσβειρας της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Αικατερίνης Νασίκα, πραγματοποιήθηκε στην πρεσβευτική κατοικία, με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της θητείας της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής, διπλωματικής και επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και στελέχη της ελληνικής αποστολής στην Ουάσιγκτον.

Κατά την ομιλία της, η κ. Νασίκα αναφέρθηκε στο έργο που επιτελέστηκε για την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και στη συνεργασία που αναπτύχθηκε σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Ελληνίδα Πρέσβης εργάστηκε για την προώθηση του διμερούς διαλόγου, δίνοντας έμφαση στη θεσμική συνεργασία και στη σταθερότητα των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ. Στον αποχαιρετιστήριο λόγο της ευχαρίστησε το προσωπικό της Πρεσβείας και τους συνομιλητές της για τη συνεργασία τους.

Σε σύντομη αναφορά, με χαλαρή διάθεση, σημείωσε ότι αναμένει πρόσκληση για τα εγκαίνια της πρεσβευτικής κατοικίας, η ανακαίνιση της οποίας βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης Τράμπ παρόντες στην εκδήλωση

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικ Ρήγας, ο Βοηθός του Προέδρου και Διευθυντής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Μιχαήλ Κράτσιος, ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, ο Δημοκρατικός Γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν, η ομοσπονδιακή βουλευτής Τίνα Τάιτους, καθώς και πρέσβεις, διπλωμάτες και δημοσιογράφοι. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή ευχών για τη συνέχεια της επαγγελματικής της πορείας.