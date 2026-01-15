Γεύμα Μητσοτάκη με τον διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ
Σημειώνεται ότι ο Στιβ Μίραν επισκέπτεται αυτή την εβδομάδα την Αθήνα.
Με τον διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Στιβ Μίραν, παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβειρας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, γευμάτισε το μεσημέρι της Πέμπτης (15/1) ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κατά τη διάρκεια του γεύματος με τον κ. Μίραν, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, συζητήθηκε «η εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας».
Σε σχετική ανάρτηση προχώρησε η Αμερικανίδα πρέσβης: