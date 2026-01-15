Γεύμα Μητσοτάκη με τον διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ

Με τον διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Στιβ Μίραν, παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβειρας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, γευμάτισε το μεσημέρι της Πέμπτης (15/1) ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος με τον κ. Μίραν, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, συζητήθηκε «η εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας».

Σημειώνεται ότι ο διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED) επισκέπτεται αυτή την εβδομάδα την Αθήνα.

Σε σχετική ανάρτηση προχώρησε η Αμερικανίδα πρέσβης: