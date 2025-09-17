Fed: Ανακοίνωσε την πρώτη μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες, εν μέσω πιέσεων από τον Τραμπ

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ενέκρινε την Τετάρτη μια ευρέως αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων και σηματοδότησε ότι θα ακολουθήσουν άλλες δύο πριν από το τέλος του έτους, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ.

Μέσα από αυτή τη μείωση η Federal Reserve ικανοποίησε μερικώς το αίτημα του Τραμπ και έστειλε μήνυμα στις αγορές για συνέχιση της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής μέχρι το τέλος του 2025.

Μόνο ο νέος κυβερνήτης Stephen Miran, ο οποίος εντάχθηκε στην Fed την Τρίτη και βρίσκεται σε άδεια ως επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου, διαφώνησε υπέρ μιας μείωσης κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

Οι διοικητές Michelle Bowman και Christopher Waller, οι οποίοι εξετάστηκαν για πιθανές επιπλέον διαφωνίες, ψήφισαν και οι δύο υπέρ της μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης. Όλοι διορίστηκαν από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πίεζε τη Fed όλο το καλοκαίρι να μειώσει όχι μόνο τα παραδοσιακά της επιτόκια κατά ένα τέταρτο, αλλά και να μειώσει το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων γρήγορα και επιθετικά.

Η μείωση του επιτοκίου, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις που δείχνουν ότι θα ακολουθήσουν δύο ακόμη μειώσεις κατά 0,25% στις δύο εναπομένουσες συνεδριάσεις για τη χάραξη πολιτικής φέτος, υποδηλώνουν ότι οι αξιωματούχοι της Fed έχουν αρχίσει να υποβαθμίζουν τον κίνδυνο ότι οι ασταθείς εμπορικές πολιτικές της κυβέρνησης θα τροφοδοτήσουν τον επίμονο πληθωρισμό και τώρα ανησυχούν περισσότερο για την επιβράδυνση της ανάπτυξης και την πιθανότητα αύξησης της ανεργίας.

Η μείωση, η πρώτη κίνηση της FOMC που καθορίζει τη νομισματική πολιτική από τον Δεκέμβριο, έριξε το επιτόκιο πολιτικής στο εύρος 4,00%-4,25%.