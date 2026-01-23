Ξεκίνησαν οι τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ - Ρωσίας - Ουκρανίας στο Αμπού Ντάμπι

Σε εξέλιξη βρίσκονται στο Αμπού Ντάμπι οι τριμερείς συνομιλίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία και Ουκρανία για το μέλλον του τετραετούς πολέμου.

Με μια αιφνιδιαστική κίνηση, οι τρεις χώρες διεξάγουν για πρώτη φορά άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες ωστόσο η Μόσχα δεν έχει χαλαρώσει τις επιθετικές της κινήσεις τόσο σε ενεργειακά δίκτυα όσο και κτίρια και υποδομές σε όλη την Ουκρανία.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό εάν οι εκπρόσωποι της Ουκρανίας και της Ρωσίας βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Sky News.

Η συνάντηση είχε γίνει γνωστή μετά την αποκάλυψή της από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στο Νταβός.

Το Κρεμλίνο από την πλευρά του επιβεβαίωσε την παρουσία του κατά τη διάρκεια της νύχτας, λέγοντας ότι οι συνομιλίες θα λάβουν υπόψη τις χθεσινές συναντήσεις μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και των απεσταλμένων των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ποιοι θα είναι παρόντες

Το Κίεβο δήλωσε ότι θα στείλει τον επικεφαλής διαπραγματευτή του Ρουστέμ Ούμεροφ και τον αρχηγό του επιτελείου του Ζελένσκι, Κύριλο Μπουντάνοφ. Από την πλευρά της, η Μόσχα επιβεβαίωσε ότι στο τραπέζι θα καθίσουν ο ναύαρχος Ιγκόρ Κοστιούκοφ και ο διευθυντής της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU

Από την πλευρά της Ουάσιγκτον, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα είναι πλαισιωμένοι από μια έμπειρη διπλωματική ομάδα.

Στο τραπέζι το εδαφικό

Πάντως, ο Ουκρανός πρόεδρος επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι τα εδαφικά ζητήματα θα τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων καθώς είναι ένα παό τα πιο σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τις δυο πλευρές.

Η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να παραδώσει το 20% που εξακολουθεί να κατέχει στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ ωστόσο ο Ζελένσκι αρνήθηκε να υποχωρήσει.

Κρεμλίνο: Οι συνομιλίες ενδέχεται να συνεχιστούν αύριο «εάν χρειαστεί»

Το Κρεμλίνο σχολίασε τις ειρηνευτικές συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, να δηλώνει στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου ότι οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να συνεχιστούν αύριο «εάν χρειαστεί».

Ο Πεσκόφ σχολίασε επίσης την αντιπροσωπεία που εκπροσωπεί τη Μόσχα στα ΗΑΕ:

«Όλοι θα είναι στρατιωτικοί, εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας. Δεν θα τους κατονομάσουμε ακόμα. Είναι όλοι στρατιωτικοί. Αυτή είναι μια ομάδα εργασίας για θέματα ασφάλειας, αυτές θα είναι οι πρώτες διαπραγματεύσεις. Γνωρίζετε ήδη ότι έλαβαν οδηγίες από τον αρχηγό του κράτους χθες το βράδυ και αναχώρησαν από εκεί μόλις σήμερα το πρωί».

Όσον αφορά τη διαπραγματευτική θέση του Κρεμλίνου, ο Πεσκόφ επανέλαβε ότι «η γνωστή θέση της Μόσχας» είναι ότι ο στρατός της Ουκρανίας «θα πρέπει να εγκαταλείψει το έδαφος του Ντονμπάς. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική προϋπόθεση», πρόσθεσε.