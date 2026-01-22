Στιβ Γουίτκοφ: Μόνο ένα σημείο μένει να διευθετηθεί για να έχουμε συμφωνία για την Ουκρανία

Με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να συναντηθούν στη Μόσχα, ο Αμερικανός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, μαζί με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γουίτκοφ από το Νταβός σημείωσε: «Πιστεύω ότι μένει να διευθετηθεί μόνο ένα σημείο (για την Ουκρανία), έχουμε συζητήσει πολλές εκδοχές αυτού του σημείου και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διευθετηθεί. Αν και οι δύο πλευρές θέλουν να το επιλύσουν, θα το επιλύσουμε».

Νωρίτερα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι εκτιμά τις διπλωματικές προσπάθειες του Στιβ Γουίτκοφ για να τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του. Το Κρεμλίνο επεσήμανε ότι μετά τη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο θα ενημερώσει τους δημοσιογράφους για τις συνομιλίες. «Δεν θα θέλαμε να σχολιάσουμε την τρέχουσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων, κυρίως ενόψει της άφιξης του Γουίτκοφ στη Μόσχα και της συνάντησής του με τον Πούτιν», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, δήλωσε ότι οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι θα φτάσουν στη Μόσχα κάποια στιγμή μετά τις 18:00- 19:00 (ώρα Ελλάδας) και θα συναντηθούν με τον Ρώσο πρόεδρο. «Θα συνεχιστεί η συζήτηση για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος και για άλλα σχετικά θέματα», πρόσθεσε ο Πεσκόφ. Μάλιστα, τόνισε: «Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ρώσος πρόεδρος εκτιμά πολύ τις ειρηνευτικές προσπάθειες του προέδρου Τραμπ προσωπικά και της ομάδας του, περιλαμβανομένου του ειδικού απεσταλμένου Γουίτκοφ (…) Χαιρετίζουμε αυτές τις προσπάθειες και την αποτελεσματικότητά τους».

Εξάλλου, σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, στο Νταβός, θα συναντηθεί και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

